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風暴導致大紐約停電和洪水 本周末將迎第二場風暴

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風暴導致大紐約停電和洪水 本周末將迎第二場風暴

記者高雲兒／紐約即時報導
接近皇后區的長島大頸地帶，有居民反映樹木被風吹倒。(張小姐提供)
接近皇后區的長島大頸地帶，有居民反映樹木被風吹倒。(張小姐提供)

9日晚上的狂風暴雨讓大紐約地區陷入不同程度的洪水和停電狀況。氣象專家指出，雖然10日上午天氣逐漸好轉，但風力警告將持續至晚上8時，另外，預計本周末將迎來另一場風暴，但程度不會如此劇烈。

據電力公司表示，長島薩福克郡(Suffolk County)和納蘇郡(Nassau County)有1800戶家庭斷電，威徹斯特郡(Westchester County)則有1100戶家庭的電力受到影響。服務長島等地的電力公司PSEG說，自9日晚上4時開始，已經為1萬2700戶客戶處理恢復電力事宜。

另一方面長島南部積水嚴重，住在Freeport和林登赫斯特(lindenhurst)附近的華裔居民Sam說，9日晚上狂風大作，早上醒來時發現房子被淹沒，許多居民甚至不得不划船出行。

到了下午，洪水開始退去。長島納蘇郡蠔灣鎮(Oyster Bay)的鎮長(Joe Saladino)建議民眾把車輛停到高地勢處。他表示，救援人員已經出動，一旦洪水消退，將立即開始抽水工作。

接近皇后區的長島大頸地帶，有居民反映樹木被風吹倒。相比之下，紐約市皇后區的居民反映情況要好些，住在艾姆赫斯特(Elmhurst)56大道的張小姐說，9日晚上7時30分左右斷電，「來了五輛消防車，花了大約兩個小時才修好」。張小姐笑稱，還好家裡備了手電筒。

福克斯預報中心的氣象學家諾蘭(Nikki Nolan)表示，紐約的陣雨預計在10日下午逐漸停歇，風力也將逐漸減弱；儘管如此，風力警告仍將持續到10日晚上8時。此外，預計本周末將迎來第二場冬季風暴，帶來大風和大雨，不過好消息是預計天氣不會像此前的風暴那樣強烈。

諾蘭指出，預計這場風暴將於13日(周六)抵達，除了風雨，北部和西部的部分地區還可能迎來降雪；到了15日(下周一)，天氣將轉好，但氣溫將下降。

住在艾姆赫斯特(Elmhurst)56大道的張小姐說，9日晚上7時30分左右斷電...
住在艾姆赫斯特(Elmhurst)56大道的張小姐說，9日晚上7時30分左右斷電，「來了五輛消防車，花了大約兩個小時才修好」。(張小姐提供)
住在Freeport和林登赫斯特(lindenhurst)附近的華裔居民Sam說...
住在Freeport和林登赫斯特(lindenhurst)附近的華裔居民Sam說，9日晚上狂風大作，早上醒來時發現房子被淹沒，許多居民甚至不得不划船出行。(Sam提供)

長島 洪水 皇后區

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