跨年夜散場期間 曼哈頓中城賓士車瘋狂衝撞 連傷9人

跨年夜期間，曼哈頓賓州車站前發生危險駕駛案件，造成9人受傷。(記者許君達／攝影)

在曼哈頓 跨年活動結束後不久，退場人群密集的中城賓州 車站(Penn Station)附近發生一起瘋狂駕駛案件。一名男子為逃避警察，駕駛賓士轎車在擁堵的車流中橫衝直撞，最後衝入位於西34街的一間店鋪，造成包括兩名警察在內的9人受傷，過程中還撞擊了多輛警車和其他車輛。萬幸的是，在事故中無人死亡。肇事司機目前傷勢較重但無生命危險，且已在警方的控制之下。案情還在調查之中。

事故最初發生於1月1日凌晨1時30分左右。根據警方接報記錄，44歲的肇事男子在賓州車站外的第七大道交33街處與他人發生糾紛，而當警察介入時，嫌疑人突然上了他的賓士車高速逃離，車輛啟動時還撞倒了一名警員。嫌疑人先沿第七大道逆行向北，至西34街後，左轉向西行駛。據報導，在逆行過程中，他先後撞擊了兩輛私家車和一輛計程車，而在34街轉彎時，他還撞到了多名行人和警察。在行駛至34街交第九大道處時，肇事司機再撞上一輛停在路邊的快餐車，而在餐車翻倒時，一名女性被壓在車下。最後，再撞入一間餐廳的門，車輛才完全停下、無法動彈。

據現場目擊者報告，當時正值時報廣場跨年活動散場期間，車站附近擠滿了遊客和警察。而據「紐約郵報」(New York Post)的採訪，被撞計程車司機米隆(Sheikh Milon)介紹，事發當時，警察朝嫌犯大喊「停下」，然而從他朝向警察繼續加速的反應看，他似乎就是以撞擊警察為目的，但由於現場車輛太多，他沒有成功。

據了解，事故共造成9人受傷，其中傷勢最重的是肇事司機本人，而其他傷者、包括被壓在餐車下的39歲女性均無大礙。

案件目前尚在調查中，警方沒有透露有關嫌疑人的更多信息，也沒有透露更多案情細節。

被撞餐廳Chirp業主托雷斯(Boris Torres)表示，幸好事故發生時餐廳沒有營業，未造成更大的人身傷害，只是疫情 之後剛剛有所恢復的生意又遭橫禍，令人無奈。