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權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

記者張心／紐約即時報導
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

全球權威排名組織近日發布教育機構評分榜單，紐約市大學、高中、中學及小學表現亮眼，在各級學校排行榜中名列前矛。

根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)、教育資源評級網站Niche、「新聞周刊」（Newsweek）等機構出具的綜合排名，紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(Columbia University)、下城的紐約大學(New York University)、和中城的復敦大學(Fordham University)。

此外，在關於紐約州的最佳高校排名中，位於上州的康乃爾大學(Cornell University)也榜上有名，排位僅次於哥倫比亞大學。

紐約州最佳中學排行榜中，位於曼哈頓第三大道的羅爾實驗中學(P.S.77 Lower Lab School)被評為全州第一名。排名第二的則是距離曼哈頓華埠不遠、位於下東城的科學技術數學新探索中學(New Explorations Into Science, Technology and Math School, 簡稱NEST+m)。

紐約州最佳高中排行榜中，哈林區城市學院數理工程高中(Harlem's High School for Mathematics, Science and Engineering at City College, 簡稱HSMSE)名列榜首，被評選為「全州最佳公立高中」。布碌崙(布魯克林)也有兩所公校名列前矛，分別是布碌崙科技高中(Brooklyn Technical High School)和布碌崙拉丁學校(The Brooklyn Latin School)。

與此同時，紐約州22所公校也上榜今年教育部的「藍帶學校」(Blue Ribbon Schools)，其中多所在華人學生聚集區。例如，法拉盛的第242小學(PS 242 LP Stavisky Early Childhood School)、第244小學(PS 244 The Active Learning Elementary School)，位於曼哈頓華埠的顯聖容天主教堂及學校(Transfiguration School)，森林小丘(Forest Hills)的第303小學(The Academy For Excellence Through The Arts)，貝賽(Bayside)的第205小學(PS 205 Alexander Graham Bell)，及小頸(Little Neck)的第221小學(PS221 North Hills Elementary School)。

紐約州 曼哈頓 布碌崙

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