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紐約9大道強暴案嫌犯被捉拿歸案 從66分局押往拘留所

記者胡聲橋／紐約即時報導
入室搶劫強姦嫌疑人伊茲丁被押出66分局。(記者胡聲橋/攝影)
入室搶劫強姦嫌疑人伊茲丁被押出66分局。(記者胡聲橋/攝影)

市警66分局28日逮捕了一名入室搶劫強姦嫌疑人。這名嫌疑人被指與另一同夥強行闖入布碌崙(布魯克林)9大道華人聚居區一家店內，強暴了一名49歲的華婦。這名嫌疑人被指犯有強姦、搶劫、襲擊和其他幾項罪名，另一名歹徒依然在逃。

警方稱，他們逮捕的嫌疑人是22歲的伊茲丁(Mohammed Izzeddin)，家住貝瑞吉68街441號。警方於28日下午1時逮捕了伊茲丁。

案發後，66分局迅速通過調看監控錄像等各種方法確切了嫌疑人的身份，並對兩名嫌疑人發出了通緝。警方消息來源稱，伊茲丁28日因為吸毒過量被送去醫院，這使警方很快鎖定了嫌疑人並將其捉拿歸案。市警68分局的警員將其逮捕後送往66分局接受盤問。大約下午4時30分，嫌疑人伊茲丁被押出66分局，押送到拘留所，很快就會過堂。

根據49歲的華裔受害人的講述，23日下午6時左右，她和兩名同事在波羅園(Borough Park)59街交第9大道附近的一家店裡工作。這時，兩名歹徒從外面強行闖入。受害者說，她曾試圖反抗，但其中一名闖入者對她進行了猛烈的攻擊。

這名受害華婦說，這名歹徒還掐住她的脖子，然後和同伙從店裡搶走了300元現金。受害華婦說，性侵犯發生時，另一名同伙用刀對著另外兩名員工，並讓她們保持安靜。

入室搶劫強姦嫌疑人伊茲丁被押上警車。(記者胡聲橋/攝影)
入室搶劫強姦嫌疑人伊茲丁被押上警車。(記者胡聲橋/攝影)
入室搶劫強姦嫌疑人伊茲丁被押出66分局。(記者胡聲橋/攝影)
入室搶劫強姦嫌疑人伊茲丁被押出66分局。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 華人 華裔

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