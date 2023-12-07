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涉嫌針對華人按摩店搶劫強姦 男嫌恐面臨25年刑期

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涉嫌針對華人按摩店搶劫強姦 男嫌恐面臨25年刑期

記者高雲兒／紐約即時報導
皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)7日宣布，男嫌沙哈卜(Unman Shahab)因涉嫌在皇后區數家華人按摩店實施強姦、襲擊和搶劫，甚至造成一名顧客癱瘓，目前被指控十餘項罪名，一旦定罪，將面臨最高25年的刑期。(紐約市警局提供)
皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)7日宣布，男嫌沙哈卜(Unman Shahab)因涉嫌在皇后區數家華人按摩店實施強姦、襲擊和搶劫，甚至造成一名顧客癱瘓，目前被指控十餘項罪名，一旦定罪，將面臨最高25年的刑期。(紐約市警局提供)

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)7日宣布，男嫌沙哈卜(Unman Shahab)因涉嫌在皇后區數家華人按摩店實施強姦、襲擊和搶劫，甚至造成一名顧客癱瘓，目前被指控十餘項罪名，一旦定罪，將面臨最高25年的刑期。

根據指控，40歲男嫌沙哈卜在本月2日晚上7時50分，進入位於自由大道一華人按摩店，出示槍枝，威脅一名57歲女子交出財物，並將她摔在地上並用槍擊打她的臉，然後搶走了她的手機和700元現金；當天晚上8時39分，他進入牙買加大道一華人按摩店，出示槍械，要求一名45歲女子交出財物，當受害者表示沒有現金或財物時，該男嫌企圖對其進行性侵犯；隨後該嫌犯開槍，擊中了一名52歲男子的腹部，導致該男子腰部以下癱瘓。

4日下午，沙哈卜進入位於牙買加大道一華人按摩店，並出示槍枝，用槍頂著受害女子頭部，對她性侵犯；隨後從女子那裡和其他兩名女員工那裡搶走財物和現金。

根據皇后區檢察官辦公室，報住在皇后區118街的沙哈卜，於6日晚被提告，指控三項一級搶劫、五項二級搶劫、一項一級襲擊、一項一級強姦、一項一級強姦未遂、二級持有武器、一級性虐待未遂和二級恐嚇；如果被定罪，沙哈卜將面臨最高25年的監禁。皇后區刑事法庭法官Earle-Gargan命令沙哈卜8日返回法庭。

凱茲說，「我們將起訴該男子，他是一個暴力掠奪者，對一系列搶劫、襲擊和性犯罪負有責任。」據悉，該案還有一名男嫌未落網，警方仍在追緝。

皇后區 華人 槍擊

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