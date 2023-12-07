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社交媒體瘋傳 華翁紐約布碌崙列車內遭人無故攻擊

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社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

記者顏潔恩／紐約即時報導
該名華翁日前搭乘地鐵時遭人攻擊。(TikTok截圖)
該名華翁日前搭乘地鐵時遭人攻擊。(TikTok截圖)

紐約市華人圈的社群媒體近日瘋傳一則視頻，一名華裔老翁在搭乘地鐵時，遭一名身材高挑的男子揮拳攻擊頭部；此事件由一名TikTok用戶上傳，引發不少網友討論，對旁邊的人對攻擊事件漠不關心，沒人出手相助而感到憤怒。

該視頻僅有18秒鐘，用戶者打下標題「多麼可悲的現實」(What a sad reality)，並留言說道，「我們不知道會遇見什麼人，但最可悲的是沒人採取行動」；影片一開始便顯示該名華裔老翁當時站在地鐵門口的邊緣，左手拿著手機在講電話，接著門打開了便準備下車。

與此同時，他身邊站著一名看不清樣貌的高大男子，在華翁轉頭要下車之際，男子舉起左手朝他的頭揮了一拳，老翁明顯嚇到，看了男子一眼後趕緊轉身離開；不僅如此，在華翁走出車廂後，該名男子還故作威脅跟在他身後，幾秒鐘後才在地鐵門關上以前走回車廂內。

這條視頻隨後在網上引發廣泛的討論，一方面譴責男子欺負手無縛雞之力的老人家，另一方面網友認為在座的其他通勤客的反應過於冷漠；一眾人中有西語裔、華裔、白人等男男女女，對於男子出手打人似乎並不驚訝。儘管用戶者未作多其他解釋，但想必在鏡頭捕抓到這些畫面之前，兩人便因某些原因出現矛盾，引發男子對華翁的針對。

從視頻上看，施暴男子因穿著深色連帽外套、灰色長褲，腋下夾著一個紅綠色的包包，因戴著口罩或深色面罩，令人分辨不出他的樣貌和身分。

據悉，管轄布碌崙D線列車的捷運警局34分局暫未接到任何報案，對此事件的具體內容並不知情；而將在明年上任第43選區市議員的莊文怡，目前已在關注此事，呼籲事件中的受害者若需要幫助，請立即撥電(718) 236-1598至班森賀州眾議員寇頓(William Colton)的辦公室，有會說中文的員工可幫助翻譯。

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