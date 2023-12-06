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8大道家門口捅死情婦…拖了4年多 紐約華男春節後庭審

記者顏潔恩／紐約即時報導
兇嫌陳昇茂。(本報檔案照)
兇嫌陳昇茂。(本報檔案照)

2019年布碌崙(布魯克林)日落公園8大道爆出一名華男殺死情婦的命案，此案先後遭遇新冠疫情、兇嫌原本考慮與檢方達成認罪協議等程序上的拖延，直到近期才有進展；6日該案於國王郡高等法院出庭，法官定下具體的日期，將在明年農曆新年之後步入庭審階段。

2019年7月22日晚間，現年46歲的華男陳昇茂(Sheng Mao, Chen，音譯，前為Zheng Chen)涉嫌在46街835號的自家門前連揮數刀捅死華女鄭秀容；擔任計程車司機的陳昇茂隨即出逃至印第安納州，因在高速公路上開得太慢且不斷煞車，被當地警方截停後認出，遣返回紐約逮捕控罪，面臨最高的一項預謀罪名。

陳昇茂一開始對指控表示不認罪，自此後該案件開庭超過20次，一直到2022年5月，他透露有意與檢方達成認罪協議，但後來又不了了之；此案在同年9月起計畫步入庭審，卻再因各種程序問題而拖延。

6日陳昇茂在福州翻譯員的陪同下出庭，身穿褐色外套和囚服的他表情嚴肅冷冽，留著簡潔的寸頭髮型，旁聽席上不見有任何的親友；法官陳丹尼(Danny Chun)在開庭後便讓檢辯雙方走上前與他們私下談話，當日案情並未有太多的進展，辯護律師建議直接步入庭審，但在那之前將會進行一個預先庭審(pretrial hearing)的程序。

經過簡短的商量，法官同意將此案件推至明年農曆新年後步入庭審，日期為2月21日(周三)。

華男 華女 日落公園

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