紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

皇后區 地區檢察辦公室日前透露法拉盛 三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照 ，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍紀錄；皇后區地檢後隨後公布，20歲的戈梅茲被起訴多項罪名，包括謀殺、過失致死、逃逸事故現場、魯莽駕駛(reckless driving)、以及無照駕駛等罪名。

法拉盛三歲華童陳Quintas在上周遭私家車撞亡後，調查人員找到監控錄像，顯示戈梅茲在11月29日下午6時30分左右，把他的2014年款白色英菲尼迪轎車停在法拉盛大學點大道的禁停區後，前往41大道的甜甜圈店Dunkin’ Donuts。

檢方指出，當戈梅茲返回車內，準備啟動離開時，陳Quintas站在車子前面的人行道上，身高比前車蓋還高，理應被司機看見，但戈梅茲卻未注意到，而且在整起事件中沒有使用方向燈；另外，檢察官表示，戈梅茲只有學習駕照(learner's permit)，必須由21歲以上有駕照的司機陪同駕駛，當時屬於無照駕駛。

根據紀錄，戈梅茲此前曾因超速而受到處罰，至少有兩次和機動車輛碰撞的事故，並在該悲劇之前，還至少收到兩張無照駕駛的罰單；另據檢察官透露，車輛註冊在麥斯佩斯(Maspeth)的一家公司名下，但車輛註冊已過期，而且車輛保險也已到期，該車的車窗色條透光度也遠低於法定要求。

戈梅茲的律師解釋說，戈梅茲當時正向左看車流方向，陳Quintas從右邊人行道跑到他的車前，導致事故發生，「他絕對不知道自己撞到了一個孩子」；該律師辯稱，戈梅茲當時趕著去上班，做值班保安，「當他第二天早上下班時，車子不見了，他去警察局查看發生了什麼事，這不像是一個知道發生事故的人的舉動。」