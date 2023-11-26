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近千挺巴人士示威封鎖曼哈頓大橋 華埠交通塞爆

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近千挺巴人士雨中示威封鎖曼哈頓大橋 華埠交通塞爆

記者許君達／紐約即時報導
「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)26日下午發起大規模示威，導致華埠包厘街交通阻塞。(記者許君達／攝影)
「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)26日下午發起大規模示威，導致華埠包厘街交通阻塞。(記者許君達／攝影)

猶太人反戰組織「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)26日下午發起大規模示威，聚集近千名示威者圍坐在曼哈頓大橋西側橋頭，並組織糾察線(picket line)封鎖大橋出入口，嚴重影響華埠內部兩條最重要的道路包厘街(Bowery)和堅尼路(Canal St.)，由於上橋車輛被迫繞行以及大量警車停在路邊待命，造成這兩條路交通嚴重壅堵，並影響周邊道路。

據一名在場執勤的警察表示，示威大約從下午1時30分開始，截至發稿時仍在繼續，且有愈來愈多的人群向橋上聚集。

示威人群聚集在道路中央吟唱歌曲並呼喊口號，要求正在攻擊加薩地帶的以軍停火，並喊話拜登總統出面干預。

「猶太和平之聲」在其官方推特上表示，示威人群將不退縮，直到拜登發出命令、要求加薩地區永久停火為止，同時強調「我們將阻止商業的正常運轉，直到美國停止資助種族滅絕行為。」

截至發稿時，示威現場仍維持和平狀態，大量警員在場待命，但未發生衝突及逮捕等行動。

華人運輸業者說，交通中斷對業務的影響不大。「法拉盛-曼哈頓」通勤小巴司機龍先生表示，他們可以經東百老匯至威廉斯堡大橋的路線繞行，當日的客流情況也比較正常；位於曼哈頓大橋西端的一家華人長巴業者亦表示，他們的車輛常規路線並不經過曼哈頓大橋，目前運行情況正常。

華埠的運輸業者反映交通中斷對業務影響不大。(記者許君達／攝影)
華埠的運輸業者反映交通中斷對業務影響不大。(記者許君達／攝影)
警察站在糾察線後方待命。(記者許君達／攝影)
警察站在糾察線後方待命。(記者許君達／攝影)
示威人群。(記者許君達／攝影)
示威人群。(記者許君達／攝影)
示威人群。(記者許君達／攝影)
示威人群。(記者許君達／攝影)
猶太人反戰團體發起大規模示威，近千人封堵曼哈頓大橋。(記者許君達／攝影)
猶太人反戰團體發起大規模示威，近千人封堵曼哈頓大橋。(記者許君達／攝影)
示威者組起糾察線，攔阻上橋的交通。(記者許君達／攝影)
示威者組起糾察線，攔阻上橋的交通。(記者許君達／攝影)
大量警車停在路邊，亦阻擋了正常車輛通行。(記者許君達／攝影)
大量警車停在路邊，亦阻擋了正常車輛通行。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 猶太 加薩

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