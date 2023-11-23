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感恩節前夜突發命案 少年兄弟喋血曼哈頓華埠街頭

記者許君達／紐約即時報導
曼哈頓華埠外圍的拉菲逸街感恩節前夜發生血案，兩兄弟被刺、一死一傷。(記者許君達／攝影)
曼哈頓華埠外圍的拉菲逸街感恩節前夜發生血案，兩兄弟被刺、一死一傷。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠外圍的拉菲逸街(Lafayette St.)96號門外人行道處23日凌晨1時50分左右發生捅人案件，造成一名17歲的少年死亡，另一名19歲的少年重傷。

警方透露，兩名受害者為白人兄弟，他們在與另一夥人的爭吵中被捅傷，其中死者在被送醫後不治，傷者目前情況穩定。據了解，目前調查正在進行中，暫時無法確認受害者身分，也沒有人因此被捕。有社區消息人士透露，案發後有三人被控制，但因未成年而沒有被捕或拘留。不過，截至發稿時，這個說法尚未得到警方證實。

命案發生後，曼哈頓拉菲逸街位於獲架街(Walker St.)與白街(White St.)之間的路段直到23日下午都被警方全部封閉。執勤警員透露，死者最後倒地的位置位於拉菲逸街東側的舊消防隊建築前，建築牆壁上留有血手印，而路西側的人行道上也有滴落的血跡，顯示案發當時現場情況慘烈。案發地點附近非常荒涼，平日即使白天都行人罕至，因此目擊者較為難尋。案發現場附近一便利店員工表示，該路段深夜時段沒有商家營業。因此他們在被警方詢問時也無法提供有效的信息。

案發現場旁有一間遊民所，但根據目前的公開信息，尚無法將該遊民所與這起命案聯繫起來。

案發現場附近的地面上遺留有血跡。(記者許君達／攝影)
案發現場附近的地面上遺留有血跡。(記者許君達／攝影)
牆壁上的血手印據信是死者留下的。(記者許君達／攝影)
牆壁上的血手印據信是死者留下的。(記者許君達／攝影)

遊民 曼哈頓 華埠

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