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為增加勞工數量 紐約州長簽「清白法案」 保守派反對

記者張心／紐約即時報導
備受爭議的「清白法案」經紐約州長簽字成法。(州長辦公室提供)
備受爭議的「清白法案」經紐約州長簽字成法。(州長辦公室提供)

備受爭議的「清白法案」(Clean Slate Act)16日經州長霍楚(Kathy Hochul)簽字成法，允許只要服刑屆滿被釋放者，輕罪服刑後滿三年、重罪滿八年，犯罪紀錄即被封存，預計200萬人將受益於新法，遭共和黨、警察團體、執法人員集體反對。

「清白法案」經過州長和州立法機構的幾番「博弈」，昨日終於塵埃落定，就具體細節達成一致。根據新法，服刑屆滿被釋放者，輕罪服刑後滿三年、重罪滿八年，犯罪紀錄即被封存，可以在申請工作和住房時，不受過往犯罪史影響。

符合封存條件的輕罪指控，包括騷擾、盜竊和故意毀壞財物，以及非暴力重罪，如洗錢、保險詐騙和強迫賣淫等。被指定為A級重罪的犯罪，比如謀殺、掠奪性性侵犯、恐怖主義、縱火和綁架等，將不符合封存資格。

新法從州長簽署起一年後生效，屆時法院管理辦公室將自動封存符合條件的犯罪紀錄，但執法機構和法院還是可隨時查詢某人完整的犯罪歷史紀錄。霍楚表示，此舉主要是為增加勞工市場人口，相信當人們有穩定的工作以後，就不會再犯罪。

不少雇主對此表達支持，認為這將振興勞工市場。摩根大通(JPMorgan)執行長戴蒙(Jamie Dimon)認為，這樣能夠迅速填滿紐約州空缺的工作，並對「重獲新生」的人們以積極影響，「工作能帶來尊嚴，工作幫助人組成家庭，工作將降低犯罪率。」

然而，許多共和黨領袖、警察和執法人員，依舊對「清白法案」表示反對。州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)說，新法案是朝錯誤的方向持續邁進，具有嚴重的誤導傾向，瓦解著法律和秩序。「我認為執法人員將非常沮喪，因為他們冒著生命危險使大家的生活更安全，卻被告知犯罪分子不需要對自己的錯誤行為負責任。」

共和黨 勞工 霍楚

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