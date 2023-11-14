疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

紐約皇后區 14日上午發生一起房東 房客糾紛悲劇，一名54歲的房東，疑似因為租金 被拖欠，一氣之下拿刀捅死三名房客；涉案房東已被捕，尚未確定指控，案件正在調查中。

警方稱，涉案房東於14日早上自行前往警局自首，並稱「我做了不好的事」；隨後他將自己的住址公布，警方隨即在7時15分左右，趕到位於皇后區東南部聖奧爾本斯(St. Albans)的米爾本街(Milburn Street)122-39號住所內，發現已經死亡的兩名女性和一名男性，身上帶著明顯捅傷；其中一名女子在二樓被發現，另外兩名在地下室的臥室內，其中一名51歲女子，被發現時臉朝下倒在床上。

警方表示，這一切的起因可能是租金拖欠糾紛導致；目前還不清楚受害者是否在睡夢中被刺，作案兇器還沒發現；所幸案件發生時，家中只有成人，沒有孩子。

涉案房東目前已被關押在皇后區113市警分局，尚未確定指控，可能將為自己尋求律師。

警方呼籲民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。