左翼猶太團體挺巴勒斯坦 自由女神像前籲以色列停火

猶太和平之聲活動人士占領紐約市自由女神像基座，呼籲加薩停火。（Getty Images）

數百名示威人士今天在紐約市的自由女神 像腳下靜坐抗議，呼籲以色列和哈瑪斯在加薩 走廊的戰爭停火，其中有許多示威者來自挺巴勒斯坦的左派猶太 團體「猶太和平之聲」。

路透報導，「猶太和平之聲」（Jewish Voice for Peace）與其他人士在社群媒體發布的影片顯示，抗議者成群坐在自由女神像腳下，高喊「再也別發生在任何人身上，現在就永不再犯」，呼應了猶太人在納粹大屠殺（Holocaust）後的口號。

其他示威者則站在自由女神像的底座旁，高舉寫有「立即停火！」及「全世界都在看」的巨大橫幅。他們還穿著寫有「猶太人要求立即停火」或「不要以我們之名」等標語的黑色T恤。

「猶太和平之聲」表示，這次示威活動共吸引500人參與。該團體近幾周也曾在紐約市曼哈頓中央大車站（Grand Central Terminal）及華府國會山莊甘農眾議院辦公大樓（Cannon House Office Building）舉行類似示威。

另一方面，華盛頓州塔科馬港（Port of Tacoma）今天也有數百名挺巴示威者要求以色列在加薩走廊（Gaza Strip）停火，並試圖阻止近日抵達該港口的軍事補給船將武器運往以國。

以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，正考慮在加薩走廊實施「戰術性休戰」，以利人質離開或使援助通過。但他再次罔顧國際社會施壓，拒絕要求停火的呼籲。