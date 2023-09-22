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作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

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專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

世界新聞網何卓賢／即時報導
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

紐約時報專欄作家本周的一條X帖文讓全網紛紛當「柯南」，帖文中他似乎在抱怨機場吃飯太貴，一頓看上去只有漢堡包、薯條和一杯飲料的晚餐最終總價為$78。文末他還補了一句「怪不得美國人認為經濟太糟糕了。」

20日，62歲的紐約時報專欄作家布魯克斯(David Brooks)在X平台發文，「這頓在紐瓦克機場的飯花了我78塊，怪不得美國人認為經濟太糟糕了。」圖片中，餐盤上擺著一個漢堡，一些薯條和沙拉，幾個打開了的番茄醬包，還有一杯加了冰塊的棕色飲料。

雖然第一反應是被高價嚇到，許多網友本著柯南精神開始尋找帳單來到$78的原因，其中包括這家店到底在哪裡，以及這杯飲料有沒有可能是威士忌。

有網友發現，這家店很有可能是位於新澤西州紐瓦克機場的1911 Smoke House BBQ，位於機場的A航廈。根據餐廳的菜單，一頓漢堡餐大概需要$18塊，但如果那杯棕色飲品是雙份威士忌的話，一杯大概是$28-$29。

後來，這個餐廳也在其官方臉書上面證實，布魯克斯的帳單中，80%付的是酒水錢。因為這一帖文給餐廳帶來了極大的曝光，餐廳還打趣推出「布魯克斯套餐」，會包含一個漢堡包、一份薯條和一杯雙份威士忌，「原價」78塊的套餐現在只需要17.78塊。

紐瓦克機場 紐約時報 新澤西州

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