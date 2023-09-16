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侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

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侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

中央社紐約16日專電
國民黨總統參選人侯友宜（前）16日造訪紐約台菜餐廳Yumpling，當一日廚師進廚房煮牛肉麵，並親自上菜。中央社
國民黨總統參選人侯友宜（前）16日造訪紐約台菜餐廳Yumpling，當一日廚師進廚房煮牛肉麵，並親自上菜。中央社

國民黨總統參選人侯友宜今天在紐約一家餐廳與台灣青年座談，並當一日廚師，下廚煮牛肉麵、下煎餃，席間關心台青生活及對台海局勢、美國朝野對台立場的觀察。

侯友宜訪問紐約第2天行程從接受美媒專訪開始，中午造訪紐約長島市（LIC）的台菜餐廳Yumpling，與10多名在紐約發展的台灣青年座談，與談者背景涵蓋金融、科技、媒體行銷等領域。

侯友宜進餐廳後特地穿上廚師圍裙，進廚房煮牛肉麵、下煎餃，特別點名煎餃是煮給隨團的英國「金融時報」（FT）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille），還問她「要包什麼餡料」。

國民黨總統參選人侯友宜（左3）16日在紐約台菜餐廳Yumpling與台灣青年座談...
國民黨總統參選人侯友宜（左3）16日在紐約台菜餐廳Yumpling與台灣青年座談，一同品嚐美式雞肉堡。中央社

座談半個多小時期間，侯友宜特地詢問在場台青對台海局勢的看法，也想知道台青眼中的美國人怎麼看台灣。

一名與會者說，父母習慣在台生活，台海如爆發危機，她還是想回台貢獻一己之力。至於美方對台立場，另一人說，美國民主、共和黨都挺台，但部分國會議員對中國很強硬，與行政部門鼓勵兩岸對話不同調；他希望維繫美台堅實關係之餘不要拉高兩岸緊張，期盼美國大眾理解維持和平的重要性。

此外，侯友宜也和台青討論紐約近年物價、租金高漲等生活難題。

32歲的Yumpling老闆余大榕小學畢業後移民美國，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後餐廳開業，把鹽酥雞、牛肉麵、炸豬排等台菜引進與曼哈頓隔著東河相望、年輕族群不斷湧入的長島市。

國民黨總統參選人侯友宜（右2）16日造訪紐約台菜餐廳Yumpling，與台灣土生...
國民黨總統參選人侯友宜（右2）16日造訪紐約台菜餐廳Yumpling，與台灣土生土長的老闆余大榕（左2）握手。中央社

他接受中央社訪問談及現任新北市長的侯友宜說：「市長很親民，要當總統的話，我覺得這很重要。而且他很親近年輕人，個性很好。」

余大榕有意讓餐廳連鎖化，希望再打拚6年就退休，以陪伴雙親、雲遊四海。侯友宜聽到後說「哪有那麼好的事」、「我60幾歲都還要找工作」，稱讚余大榕不領薪水、年底有盈餘再分紅的做法值得台灣老闆學習，並說「我決定沒有工作（的話就）來找你」。

侯友宜14日晚間飛抵美國，在紐約停留不到48小時，今晚將在新澤西州參加全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會，明天赴華府。在華府停留期間預定會晤美國國會議員、拜會美國在台協會（AIT）總部，並在智庫發表演說。

侯友宜 長島市 煎餃

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