新法規確立 紐約「合法」大麻業者恐如雨後春筍般爆發

紐約州大麻監管委員會周二確立了大麻業者申請執照的相關法規，被視為是大麻合法化後將近兩年來重要的一步。

紐約的大麻 監管機構於星期二批准了一套新的法規，為該州新興的大麻行業擴展奠定了基礎。

紐時報導，這些由大麻監管委員會（Cannabis Control Board）批准的法規概述了不同類型的大麻業務（包括分銷點和送貨服務）的執照和運營程序。

專家表示，除了加州 以外，沒有其他州像紐約這樣吸引大麻業務和消費者的興趣，監管機構預計將收到數千份新業務的申請。

這些法規是什麼？

新法規確立了八種業務的許可要求：植物苗園、種植者、加工商、合作社、分銷商、分銷點、送貨服務和小型企業。除了小型企業可以在小規模上種植、加工和銷售自己的產品外，許可證將被劃分為供應和零售兩大類，法規將禁止大多數個人、公司和其他實體同時擁有這兩個層面的股權，以防止任何人壟斷市場。

例如，投資 者可以擁有多個許可的利益，但不能同時持有分銷點等零售業務和植物苗園等供應方業務的股份，即使其中一個在不同州也不行。

新法規還概述了如何獲得社會和經濟公平申請人的優先地位，其中包含曾因未符比例原則而受大麻執法影響的個人、少數族裔、女性擁有的企業、陷入困境的農民以及殘疾退伍軍人等五類族群。

這些法規如何影響現有的大麻企業？

從12月開始，擁有醫用大麻執照的公司可以轉向成人用大麻的娛樂市場，擔任零售商和批發商。與大多數公司不同，除了小型企業以外，這些公司被允許種植、製造和銷售自己的產品。

不過這些公司必須支付一筆特殊的許可費，允許他們在已經銷售醫用大麻的地點設立最多三家成人用大麻分銷點，金額為2,000萬美元。

現階段由於缺乏資金和法院命令的許可凍結導致零售店數量不足，農民和製造商被迫囤積大麻，價值約60億美元。

合法化已經超過兩年了，為什麼這個過程如此長時間？

合法化法案創建了一個新的大麻機構和委員會，但是要經過六個月和前州長辭職才能任命領導人；在建立機構、研究其他州所做的工作以及建立第一批大麻之後，監管機構於去年11月提出了草案，然後在今年5月修訂了這些法規，直到今年8月，這些法規才符合通過的條件。

下一步是什麼？

監管機構計畫本周發布更多有關如何完成申請以及獲得社會和經濟公平申請人認證的指南。然後，他們計畫從10月4日開始接受為期60天的申請。

申請和許可費用從750美元到30萬美元不等，其中不包括醫用大麻公司的特別費用，符合社會和經濟公平五大類族群的申請人將有資格享受費用折扣，並可以獲得州政府計畫設立的輔導中心所提供的指導、培訓和技術支持。

還發生了什麼事？

在會議的公眾評論環節，一些許可證持有者和合法化活動人士敦促監管機構推遲醫用大麻公司擴大到娛樂市場的計畫。在周二的大多數發言人表示，允許醫用大麻公司在這麼早的階段轉型將讓它們主宰市場，這也會削弱該州努力解決幾十年來種族偏見執法對大麻使用造成的社會和經濟損害的努力。