減少地鐵衝浪 紐約市府邀請高中生製作宣傳短片

該短片名為「地鐵沖浪致命——乘坐地鐵，並活下去」，由曼哈頓東區藝術與設計高中(High School of Art and Design)的五名應屆畢業生從7月開始拍攝。(市長辦公室提供)

為阻止更多地鐵衝浪悲劇，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約大都會運輸署(MTA)5日公布勸誡年輕人切勿進行地鐵衝浪的宣傳片。紐約市教育局(DOE)、紐約市警局(NYPD)和紐約市青少年與社區發展局(DYCD)也將合作開展多渠道宣傳活動，包括在各大平台上架該宣傳視頻，並推出標有相關標語的地鐵卡 ，時刻警示年輕人。

亞當斯在5日上午的記者會上說，地鐵衝浪造成的每一起死亡悲劇，都意味著少了一個年輕人充滿希望的未來，「我們無法繼續承受這樣的悲劇」。今年為止，紐約市警已經對87名地鐵沖浪者採取了執法行動，幾乎是2022年的三倍；根據MTA紀錄，今年1月至6月，共有450多起爬地鐵事件；且已有5人在今年因地鐵衝浪死亡，該數字是過去5年的總和。

今年4月至6月期間，紐約警察局對已知的地鐵沖浪者進行了69次家訪，並與所有82名因地鐵沖浪而被抓捕的青少年監護人進行了後續談話。但是因為社媒上瘋狂傳播的攀爬地鐵視頻，青少年地鐵衝浪行為屢禁不止，因此亞當斯表示，「我們招募了真正的社交媒體專家，即紐約市年輕人，製作該宣傳短片」。

該短片名為「地鐵沖浪致命——乘坐地鐵，並活下去」(Subway Surfing Kills – Ride Inside, Stay Alive)，由曼哈頓東區藝術與設計高中(High School of Art and Design)的五名應屆畢業生從7月開始拍攝。該短片將在車站以及各大社群平台播放，除該短片，學生還設計了在學校和車站張貼的相關海報、橫幅和數字標牌，以及印有停止地鐵衝浪標語的學生地鐵卡，學校也會發放印有該標語的鋼筆、鉛筆、記事本和便利貼等學習用品。

霍楚表示，這是一種新的針對年輕人展開的宣傳活動，「紐約年輕人將直接從他們的老師和同齡人聽到關於地鐵沖浪的危險，拯救生命，防止更多悲劇。」

MTA主席利博(Janno Lieber)懇請家長以及老師和孩子們談談，「告訴他們：這看起來像是一場遊戲，但卻可能以悲劇告終。」市教育總監班克斯(David C. Banks)則直言，不要因為網絡視頻喪命。