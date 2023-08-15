紐約華埠哥倫布公園命案 死者嫌犯皆為華裔遊民

華埠哥倫布公園命案當事人身分公布，兩人皆為睡公園的華裔遊民。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠 哥倫布公園(Columbus Park)13日凌晨發生命案，兩名遊民 在爭執過程中，其中一人將另一人頸部刺傷，傷者送醫後不治身亡。案情15日得到更多公開：兩人皆為露宿在哥倫布公園的華裔遊民。

根據警方此前公布的信息，殺人嫌犯名為Feng Huang Yu，49歲，曾六次被捕、兩次入監服刑，現正處於假釋期間。嫌犯15日過堂時，曼哈頓地方助理檢察官方坦內茲(Mathew Fontanez)提供了更為詳細的案情信息。

檢察官透露，死者為48歲的Chang Qing Huang。從姓名看，同樣應為華人。案發前，紐約市正被強烈的雷暴雨籠罩，無家可歸的受害人向嫌犯要求借一些紙板，讓他進入嫌犯經常佔據的公園亭子內睡覺。嫌犯大聲說他不歡迎新人在自己的地盤上睡覺，但還是給了他紙板。受害者進入亭子後，背對著嫌犯入睡，隨後，嫌犯從背後刺傷了受害人的脖子。

案發後，受害人跑向公園旁的曼哈頓刑事法庭(Manhattan Criminal Court)，向執勤的警察求助。警方隨後在附近的街區抓住了正在逃走的嫌犯。Feng Huang Yu落網後，傷者向警方指認，確認他就是行兇者，而警方也在嫌犯的口袋裡發現了兇器。

隨後，Chang Qing Huang被送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，但在大約30分鐘後，不幸死亡。

嫌犯Feng Huang Yu在過堂後，被要求不得保釋。