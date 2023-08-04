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最會抽的一座城市 紐約客年消耗62公噸大麻冠全球

世界新聞網尤昱程／即時報導
大麻的使用在紐約隨處可見。（取自全球大麻價格指南官網）
大麻的使用在紐約隨處可見。（取自全球大麻價格指南官網）

自從紐約州於2021年將大麻合法化後，大麻在紐約市的使用量便持續增加，目前已經到達了另一個新的「高度」。

根據2023年全球大麻價格指南(Cannabis Global Price Index)最近的一項調查研究，大麻文化在紐約市已經深入人心，紐約成為全球大麻消費最多的城市，平均每年會消耗62.3公噸的大麻，遠超於美國其他城市，例如洛杉磯（35公噸）、芝加哥（24.9公噸），以及國際城市，包括雪梨（45.8公噸）、羅馬（21.9公噸）和東京（16.7公噸）。值得一提的是，儘管這些國際城市的大麻使用並未合法化，但它們仍排進了全球消費量前十名。

該調查還提及不同城市的大麻價格高低，在與美國其他城市相比，紐約市的大麻價格位居第四，每克12.5美元，僅次於華盛頓特區、西雅圖和北達科他州的基爾迪爾（Killdeer），至於價格最低的城市，俄勒岡州的波特蘭以每克7美元的價格是全國最低價。

綜觀全球，東京是世界上大麻最昂貴的城市，每克33.80美元，而加拿大的蒙特婁市則擁有最便宜的大麻，每克僅售5.9美元。

而對於美國的大麻使用者來說有個好消息，因為該調查還預測，2030年美國的大麻每克價格可能降至5.61美元。

紐約市以每年62.3公噸的大麻使用量名列全球第一，此外，前十名中有一半的城市的大...
紐約市以每年62.3公噸的大麻使用量名列全球第一，此外，前十名中有一半的城市的大麻都是非法使用。（取自全球大麻價格指南官網）

大麻合法化 紐約市 北達科他州

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