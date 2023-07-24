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紐約被鷹架「淹沒」 市長推新計畫整頓

記者許君達／紐約即時報導
總長近400英里的鷹架占據紐約的人行道，擠壓行人通過的空間同時藏污納垢。(記者許君達／攝影)
總長近400英里的鷹架占據紐約的人行道，擠壓行人通過的空間同時藏污納垢。(記者許君達／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)24日聯合市樓宇局(Department of Buildings)局長奧多(Jimmy Oddo)共同宣布「鷹架棚拆除」(Get Sheds Down)計畫，旨在通過對建築工程和鷹架管理規定的改革，促使業者盡快撤掉城市中積存的大量施工用鷹架，並推動安全網等更美觀或輕便的設施替代傳統的鷹架。

目前，紐約全市共有約9000處建築被鷹架包圍，總長度近400英里，佔據了全市人行道空間的3%。市府表示，這些鷹架既有礙觀瞻，還可能會成為藏污納垢的衛生盲點。

造成大量鷹架留在街道上的原因和歷史背景非常複雜。亞當斯表示，是長期存在的官僚主義規則阻礙了進步。此前，紐約市的鷹架以及安全棚的設立都是在一項名為「外牆檢查和安全計畫」(Façade Inspection and Safety Program)的規定之下完成的，它根據1998年第11號地方法(Local Law 11 of 1998)的要求而制定。根據該法，全市六層以上的建築必須定期進行外牆檢查，如果樓宇局認定其不安全，則業主必須在建築外圍安裝人行道安全棚等保護設施。此項規定旨在保護行人免遭高空落物傷害，不過由於沒有對業主的維修工期設限，導致其在客觀上鼓勵了業主拖延工程、並讓這些原為臨時設施的鷹架長時間存在。

市府推出的新計畫將設定罰款條款，對故意拖延工程的業主進行經濟上的處罰，同時縮短現有的鷹架許可證有效期、並對延期申請增加收費額度。此外，樓宇局也將牽頭徵集新的安全網設計方案，以便推出更輕便有效且美觀的設施替代現有的鷹架。

現行的法律雖然旨在保護行人免受建築外牆落物威脅，但由於立法不夠完善，客觀上鼓勵了...
現行的法律雖然旨在保護行人免受建築外牆落物威脅，但由於立法不夠完善，客觀上鼓勵了業者長時間拖延工程，導致鷹架遲遲無法撤除。(記者許君達／攝影)
鷹架上的部分部件反而增加了對於行人安全的威脅。(記者許君達／攝影)
鷹架上的部分部件反而增加了對於行人安全的威脅。(記者許君達／攝影)

亞當斯 紐約市

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