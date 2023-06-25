紐約「驕傲大遊行」 曼哈頓成為彩虹海洋

紐約25日「驕傲大遊行」經過石牆酒吧。(記者許君達/攝影)

2023年度紐約「驕傲大遊行 」(NYC Pride March)25日在曼哈頓 登場，遊行隊伍從中城的麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)附近出發，沿第五大道南行至8街，向西轉入格林威治村(Greenwich Village)，繞經作為全美性別平權運動起源地的「石牆酒吧」(Stonewall)後進入第七大道，繼續北上經過另一平權運動地標「紐約愛滋病患紀念碑」(NYC AIDS Memorial)，到達14街附近的終點。

紐約25日「驕傲大遊行」登場。(記者許君達/攝影)

參加遊行的有近百個團隊，他們來自多種社會少數群體，在遊行時也用各種創意方式表達自身對於平等、安全、包容的訴求，也不畏懼在這樣的公共空間中勇敢而驕傲地展示自身的少數群體屬性；成千上萬的觀眾揮舞「彩虹旗」在遊行沿途參觀與歡呼。觀眾之中有各個族裔的人群，並以青年為主，不過也有為數不少的中老年與帶著孩子的家長，充分體現了紐約的多元與包容。

紐約25日「驕傲大遊行」登場。(記者許君達/攝影) 紐約25日「驕傲大遊行」登場。(記者許君達/攝影)

兩位恰巧從上海來到紐約出差的TikTok 員工在起點處「混進了遊行隊伍」，並走完了全程，第一次體驗這樣的大遊行的Anna表示，「非常開眼界」。

紐約25日「驕傲大遊行」登場。(記者許君達/攝影)

她說，作為一個外來者，她原本一直把自己定位為「少數」，不過在這裡，看到所有人都那麼自豪地展示自我，還能得到全場的歡呼，一時間也被這種氛圍所打動，感覺在此時此刻，「邊緣群體」這個標籤所常常帶來的壓迫感被一掃而空，有種難以言說的暢快感。