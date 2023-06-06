曼哈頓華埠凌晨血案 司機坐在車內被連開多槍射擊

開槍嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓華埠 近日發生一起持槍攻擊案，一28歲的男子在於毗鄰羅斯福公園的長巴站點接人時，遭人槍擊，面部受重傷；市警公布嫌犯體貌，徵詢線索以破案。

警方表示，案件發生在2日凌晨12時40分許，受害者將車停在51號企李士提街(Chrystie St.)前，等待長巴到達華埠，接人回家；而一非洲裔男子突然接近車輛，衝著駕駛室一側的玻璃開槍連開了數槍，隨後沿著李士提街向北逃逸。

而直到受害者朋友如約到達約定地，也就是案發地時，才發現他已滿臉是血的昏迷在車內；警方稱，情急之下有友人開車將傷者送至醫院搶救，案件造成受害者左臉頰和脖子被槍擊中，所幸脫離了生命危險。

警方在接報後立即對周邊街區展開搜索，但並未尋得嫌犯蹤跡；警方初步認定涉案雙方並不相似，或因何引發了暴力衝突，不排除隨機作案的可能性。

案發地毗鄰曼哈頓大橋，華埠人力中心和華策會老人中心的新址都在此處，白天華裔民眾往來密集，旁邊的羅斯福公園操場也經常聚集著鍛煉和乘涼的家庭。

根據警方公布的案發地附近地鐵站監控，將嫌犯鎖定為一名非洲裔男性，案發時身著一件黑色帽衫，頭戴黑色棒球帽，破洞字母牛仔褲，彩色鞋帶運動鞋。

警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。