離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

成立於紐約的美國六大出版商之一的賽門與舒斯特(Simon & Schuster)前總裁施耐德(Richard E. Snyder)近日向曼哈頓高等法院提起訴訟，稱其比自己小近30歲的華人前妻劉瑞莎(Terresa Liu，音譯)在離婚後，仍希望「和他保持關係，並不斷挪用他銀行中的財產，致使他身陷債務危機。」

施耐德曾坐擁4350萬元的身家，2004年兩人相識時，施耐德72歲，當時正在投行工作的劉瑞莎44歲，名下有約2萬5000元存款；而人婚後相處了十年，劉瑞莎在2018年提起離婚訴訟。

她在離婚中得到了1000萬，但施耐德表示，到那時他的財富已經「大幅減少」，這筆1000萬的「分手費」占他當時剩餘淨資產的75%。

而他們二人從未真正分道揚鑣，根據訴訟，劉瑞莎稱「希望繼續維持關係」，並仍在幫助年邁的施耐德處理事務，並從中獲利300萬；她經常去瑞士、希臘、義大利 和英國旅行，同時用施耐德的卡提取大筆現金。

施耐德在2020年10月因缺乏常規牙科護理導致的敗血症住院，劉瑞莎拒絕探視，住院治療期間，由於視網膜脫落而沒有及時修復，導致「完全失明」；無奈之下，他只能求助自己的兒子。

與此同時，施耐德的兒子意識到父親已被討債公司追上門，解決法律糾紛迫使斯奈德承擔了150萬元的債務，但根據法律文件，此時他的存款已完全被清空。

施耐德的兒子最終將父親接到了洛杉磯居住，在那裡醫生發現他的「健康狀況非常糟糕」。施耐德要求從前妻手中要回300萬元。

據悉，劉瑞莎出生於北京 ，曾在香港、巴黎、摩納哥和加州 生活過，目前居住在紐約和上海；她曾在投行工作，2008年在上海和蘇州開設了789新概念火鍋店；還曾涉足畫展與策展領域，在上東名流嬌妻中頗有名氣。