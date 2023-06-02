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月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

世界新聞網／即時報導
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介[email protected])

曼哈頓格林威治村是紐約旺地，要想在此租房肯定要付高價租金，但最近一間在西11街公寓樓的統艙(studio)卻引起熱議——只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租。

根據Gothamist報導，房產中介Omer Labock在去年十二月和今年一月分別在TikTok展示了這棟住宅樓公寓的內部，並在影片中表示有間公寓已經有兩年租不出去了。據報導，公寓內部就只有一個停車位那麼寬，基本上只能完整放完一張queen-sized大小的雙人床。廚房也極其簡陋——甚至稱不上是個廚房——沒有灶台，只有一個迷你的冰箱和水槽。衛浴是跟公寓樓其他房客共用的，在同層的走廊裡。

根據房屋租賃網站StreetEasy，這間公寓在2020年的公開月租還是1300美金，而房地產資訊工具Who Owns What顯示這棟住宅26間公寓中有25間都是穩租房(rent-stabilized unit)，因此未清楚目前的要價2350美金是否屬於違法。

據StreetEasy四月份的統計，曼哈頓統艙的月租中位數是3000美金。

曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議...
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介[email protected])

曼哈頓 租金 房地產

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