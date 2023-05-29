華裔美國退伍軍人會 國殤日曼哈頓華埠遊行

遊行隊伍沿勿街行進，從中華公所至劉錦方場。(記者許君達／攝影)

華裔 美國退伍軍人會於29日國殤日當天，在曼哈頓華埠舉辦了例行的國殤日遊行 。遊行隊伍從中華公所門前起始，沿勿街(Mott St.)向南，至劉錦方場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊前，並向忠烈坊敬獻了花圈。

遊行隊伍包括軍旗儀仗、賓客方隊、退伍軍人方隊以及紐約美國華裔美國退伍軍人婦女會的方隊，共有上百人參與了遊行。遊行隊伍經過時，在勿街兩側遊覽和用餐的遊客紛紛舉起手機拍照。當日到場的賓客包括中華公所主席曾偉康、駐紐約台北經濟文化辦事處副主任陳珮瑩、國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、鄭永佳、市議員馬泰(Christopher Marte)、市警五分局局長陳韜、市長社區心理健康辦公室主任黃伊華、台山寧陽公所主席伍健平、聯成公所主席梁漢本以及市議員參選人李翠珊，他們在退伍軍人會現任主席伍元天、候任主席鄧燦業和幹事梅本立的陪同下，共同完成了遊行、並向陣亡的華裔軍人致敬。

在忠烈坊前，牧師為所有陣亡的華裔美軍將士做了禱告，同時也祈禱世界和平。祈禱過後，退伍軍人和在場賓客一道，為忠烈坊獻上花圈。

伍元天說，「今天是個特殊的、肅穆的日子，我們不會像往常一樣用『國殤日快樂』來彼此問候，因為這個日子是用來紀念我們曾經的同袍的。」他表示，在美軍的五大軍種中，有大約10%的現役軍人是亞裔 ，而亞裔中佔比最多的是華人，華裔為美國的歷史作出了不可磨滅的貢獻。不過，伍元天同時也提到，華裔軍人退伍後的心理健康問題也值得我們重視，「10年前，就在離這裡兩個街區的地方，就有兩名華裔老兵因不堪壓力與騷擾而結束了自己的生命。」對此，高德曼透露，國會最快會在本週之內通過一項法案，確保更充足的資金投入，為退伍軍人提供更好的健保、福利以及社會服務，因為他們為這個國家犧牲了太多。