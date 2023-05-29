華裔美國退伍軍人會 國殤日曼哈頓華埠遊行
華裔美國退伍軍人會於29日國殤日當天，在曼哈頓華埠舉辦了例行的國殤日遊行。遊行隊伍從中華公所門前起始，沿勿街(Mott St.)向南，至劉錦方場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊前，並向忠烈坊敬獻了花圈。
遊行隊伍包括軍旗儀仗、賓客方隊、退伍軍人方隊以及紐約美國華裔美國退伍軍人婦女會的方隊，共有上百人參與了遊行。遊行隊伍經過時，在勿街兩側遊覽和用餐的遊客紛紛舉起手機拍照。當日到場的賓客包括中華公所主席曾偉康、駐紐約台北經濟文化辦事處副主任陳珮瑩、國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、鄭永佳、市議員馬泰(Christopher Marte)、市警五分局局長陳韜、市長社區心理健康辦公室主任黃伊華、台山寧陽公所主席伍健平、聯成公所主席梁漢本以及市議員參選人李翠珊，他們在退伍軍人會現任主席伍元天、候任主席鄧燦業和幹事梅本立的陪同下，共同完成了遊行、並向陣亡的華裔軍人致敬。
在忠烈坊前，牧師為所有陣亡的華裔美軍將士做了禱告，同時也祈禱世界和平。祈禱過後，退伍軍人和在場賓客一道，為忠烈坊獻上花圈。
伍元天說，「今天是個特殊的、肅穆的日子，我們不會像往常一樣用『國殤日快樂』來彼此問候，因為這個日子是用來紀念我們曾經的同袍的。」他表示，在美軍的五大軍種中，有大約10%的現役軍人是亞裔，而亞裔中佔比最多的是華人，華裔為美國的歷史作出了不可磨滅的貢獻。不過，伍元天同時也提到，華裔軍人退伍後的心理健康問題也值得我們重視，「10年前，就在離這裡兩個街區的地方，就有兩名華裔老兵因不堪壓力與騷擾而結束了自己的生命。」對此，高德曼透露，國會最快會在本週之內通過一項法案，確保更充足的資金投入，為退伍軍人提供更好的健保、福利以及社會服務，因為他們為這個國家犧牲了太多。
曾為美軍服役了20多年的鄭永佳當日身著海軍制服到場，他說，在13年前的五月，他所在的部隊在阿富汗遭遇了配有自殺式炸彈的三組敵人，經過三小時的奮戰，10名戰友負傷，一名承包商陣亡，那是他第一次親歷戰場。鄭永佳表示，鮮血與戰場的記憶告訴他，自由不是免費的，需要軍人用生命的代價去保衛它。經文處公使陳珮瑩也對陣亡的將士表達了敬意。她表示，中華民國與美國自二戰時起就是堅定的盟友，一直肩並肩對抗共同的敵人，保衛共同享有的自由和民主。
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