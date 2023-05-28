曼哈頓聯合廣場台灣文化節回歸 品美食送機票 人潮洶湧
因新冠疫情而久違了三年的台灣文化節28日重新在曼哈頓的聯合廣場(Union Square)開張。文化節以「Passport to Taiwan 台灣巡禮」為主題，帶來台灣美食、文藝表演、旅遊諮詢等服務。中華民國僑務委員會委員長徐佳青以及駐紐約台北經濟文化辦事處主任李光章攜手曲怡文、劉醇逸等紐約本地台裔民選官員到場支持。時逢國殤日(Memorial Day)長週末，儘管天氣炎熱，依舊有大量遊客前往。
「Passport to Taiwan」在紐約已行之有年，主要是為配合台美傳統週(Taiwanese American Heritage Week)以及亞裔傳統月而設，除了宣傳台灣文化和旅遊、幫助合作廠商推廣產品外，更是一個展示台裔美國人這個群體在美國和世界舞台上的存在感的平台。今年的活動現場，主辦方提供了長長一排展板，宣傳在各領域取得了突出成就的台裔美國人，包括導演李安、波士頓市長吳弭、輝達創始人黃仁勳等。
今年有超過40家廠商和合作機構在現場帶來各種台灣美食、文創產品以及服務諮詢服務，其中蚵仔煎、豬血糕、麵線、滷肉飯、蛋餅、咖啡、茶飲等攤位都排起了長隊，各族裔遊客都在烈日暴曬之下耐心等待，只為品嚐一下正宗的台灣風味。除了傳統商家外，今年還有六家在疫情之後新創的業者前來試水紐約的市場，產品包括沐浴香氛、首飾設計、文化創意等方面。此外，中華航空和長榮航空也特別贊助，為當日的現場賓客提供了兩張前往台北的免費機票。機票藏在總共500個福袋中，遊客購買福袋即可現場開獎，看看自己是不是幸運兒。
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