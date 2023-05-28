我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

債限協議國會能否過關 拜登和麥卡錫都有信心

受中共高官指使扳倒法輪功 南加兩華人被捕

曼哈頓聯合廣場台灣文化節回歸 品美食送機票 人潮洶湧

記者許君達／紐約即時報導
除了文化和旅遊推廣外，主辦方也佈設了展板，展示台裔美國人在各領域取得的突出成就。(記者許君達／攝影)
除了文化和旅遊推廣外，主辦方也佈設了展板，展示台裔美國人在各領域取得的突出成就。(記者許君達／攝影)

因新冠疫情而久違了三年的台灣文化節28日重新在曼哈頓的聯合廣場(Union Square)開張。文化節以「Passport to Taiwan 台灣巡禮」為主題，帶來台灣美食、文藝表演、旅遊諮詢等服務。中華民國僑務委員會委員長徐佳青以及駐紐約台北經濟文化辦事處主任李光章攜手曲怡文、劉醇逸等紐約本地台裔民選官員到場支持。時逢國殤日(Memorial Day)長週末，儘管天氣炎熱，依舊有大量遊客前往。

「Passport to Taiwan」在紐約已行之有年，主要是為配合台美傳統週(Taiwanese American Heritage Week)以及亞裔傳統月而設，除了宣傳台灣文化和旅遊、幫助合作廠商推廣產品外，更是一個展示台裔美國人這個群體在美國和世界舞台上的存在感的平台。今年的活動現場，主辦方提供了長長一排展板，宣傳在各領域取得了突出成就的台裔美國人，包括導演李安、波士頓市長吳弭、輝達創始人黃仁勳等。

今年有超過40家廠商和合作機構在現場帶來各種台灣美食、文創產品以及服務諮詢服務，其中蚵仔煎、豬血糕、麵線、滷肉飯、蛋餅、咖啡、茶飲等攤位都排起了長隊，各族裔遊客都在烈日暴曬之下耐心等待，只為品嚐一下正宗的台灣風味。除了傳統商家外，今年還有六家在疫情之後新創的業者前來試水紐約的市場，產品包括沐浴香氛、首飾設計、文化創意等方面。此外，中華航空和長榮航空也特別贊助，為當日的現場賓客提供了兩張前往台北的免費機票。機票藏在總共500個福袋中，遊客購買福袋即可現場開獎，看看自己是不是幸運兒。

合作廠商帶來了超過十種台灣名小吃，其中有些名氣在外、有些對於外籍人士則稍顯陌生。...
合作廠商帶來了超過十種台灣名小吃，其中有些名氣在外、有些對於外籍人士則稍顯陌生。圖為宜蘭的蘭陽潤餅冰製作過程。(記者許君達／攝影)
正逢長週末，紐約市民紛紛出門遊玩，現場人氣高漲、客流火爆。(記者許君達／攝影)
正逢長週末，紐約市民紛紛出門遊玩，現場人氣高漲、客流火爆。(記者許君達／攝影)
徐佳青委員長、李光章大使與多位本地台裔知名人士前往聯合廣場捧場。(記者許君達／攝...
徐佳青委員長、李光章大使與多位本地台裔知名人士前往聯合廣場捧場。(記者許君達／攝影)
排隊已久的小朋友拿到了食物便迫不及待地嘗試起來。(記者許君達／攝影)
排隊已久的小朋友拿到了食物便迫不及待地嘗試起來。(記者許君達／攝影)
儘管烈日暴曬、天氣炎熱，人們依舊熱情高漲，很多美食攤位前都排起了長隊。(記者許君...
儘管烈日暴曬、天氣炎熱，人們依舊熱情高漲，很多美食攤位前都排起了長隊。(記者許君達／攝影)

疫情 美食 中華民國

上一則

皇后區33歲華女失蹤 警籲協尋

延伸閱讀

慶亞太裔月 法拉盛首屆龍獅節登場

慶亞太裔月 法拉盛首屆龍獅節登場
州府撥款亞太裔3000萬創新高 民代、社區慶

州府撥款亞太裔3000萬創新高 民代、社區慶
亞太裔歷史納全州公校課程 民代力促

亞太裔歷史納全州公校課程 民代力促
州議會頒傑出女性 王曉薇獲獎

州議會頒傑出女性 王曉薇獲獎
議員呼籲貝賽華裔 參與公共事務

議員呼籲貝賽華裔 參與公共事務

熱門新聞

（記者和釗宇攝影、市警局提供）

紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走

2023-05-23 13:03
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

2023-05-24 07:26
該男嫌推紐約一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

紐約地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

2023-05-22 13:08
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28
受害者35歲的土耳其裔女子奧茲索。（取自GoFundMe）

紐約地鐵站土裔女遭狠推 男嫌被捕 面臨企圖謀殺等指控

2023-05-23 15:06

超人氣

更多 >
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元

波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本

突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本
中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光