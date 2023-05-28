曼哈頓聯合廣場台灣文化節回歸 品美食送機票 人潮洶湧

除了文化和旅遊推廣外，主辦方也佈設了展板，展示台裔美國人在各領域取得的突出成就。(記者許君達／攝影)

因新冠疫情 而久違了三年的台灣文化節28日重新在曼哈頓的聯合廣場(Union Square)開張。文化節以「Passport to Taiwan 台灣巡禮」為主題，帶來台灣美食 、文藝表演、旅遊諮詢等服務。中華民國 僑務委員會委員長徐佳青以及駐紐約台北經濟文化辦事處主任李光章攜手曲怡文、劉醇逸等紐約本地台裔民選官員到場支持。時逢國殤日(Memorial Day)長週末，儘管天氣炎熱，依舊有大量遊客前往。

「Passport to Taiwan」在紐約已行之有年，主要是為配合台美傳統週(Taiwanese American Heritage Week)以及亞裔傳統月而設，除了宣傳台灣文化和旅遊、幫助合作廠商推廣產品外，更是一個展示台裔美國人這個群體在美國和世界舞台上的存在感的平台。今年的活動現場，主辦方提供了長長一排展板，宣傳在各領域取得了突出成就的台裔美國人，包括導演李安、波士頓市長吳弭、輝達創始人黃仁勳等。