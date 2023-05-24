首投族福利：紐約州今年可選民註冊當日投票

根據新修訂的州選舉法，從今年起，初選和普選的提前投票首日，將與選民註冊的截止日期為同一日。Getty Images

根據新修訂的州選舉法，從今年起，初選和普選的提前投票 首日，將與選民註冊 的截止日期為同一日；這意味著，首次註冊投票的選民可以利用這一「黃金日」，在同一天內完成選民註冊和投票，預計提高首投族的投票熱情。

州長霍楚(Kathy Hochul’s)去年底簽署法案，將選民註冊截止日從選舉日前25天後移至選舉日前十天，而提前投票首日也是距離選舉日十天，意味著選民註冊截止日和提前投票首日重疊。

首次投票的選民，當日可以完成選民註冊後，立刻投票；只要是年滿18歲的美國公民，在紐約州 住滿30天，且沒有重罪入獄，就可註冊為選民；目前，全美已有22個州存在這一選民註冊截止日與提前投票首日重疊的「黃金日」

今年初選日是6月27日，選民註冊截止日和初選首日重疊的「黃金日」是6月17日；要在初選投票，選民必須首先註冊黨派；對於此前已完成選民註冊的民眾，改換黨派截止日期為2月14日；本次「黃金日」只適用於未在選民表上的首投族，如剛滿18歲或從外州搬來不久的居民。

不過，專家表示，這一改變在實際操作上尚未有明確指南，也讓各地選舉委員會頗為頭痛，因為選委會須增加工作量，制定細則確認選民是否在註冊以後馬上就可投票，而且也無法確保全州一致；目前州議會已有提案，允許首投族使用宣誓選票(affidavit ballot)同時用來選民註冊和提前投票。