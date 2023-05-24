不堪庇護客安置重負 紐約市府向法庭尋求暫停履行庇護權責任

紐約市面臨源源不斷的庇護客已不堪重負，市長亞當斯23日晚向法庭請求暫停紐約市履行「庇護權」義務。（市長辦公室提供）

紐約市 面臨源源不斷的庇護 客已不堪重負，市長亞當斯(Eric Adams)和市法務局23日晚向法庭請求暫停紐約市履行「庇護權」(right to shelter)義務，表示「前所未有」的庇護需求已經讓紐約市再無資源繼續履行這一義務，呼籲聯邦和各地政府承擔相應的責任。

亞當斯在一份聲明中表示，「鑑於我們已無法為無限數量的庇護客提供照護，而且紐約市已經過度承擔這一責任，現在對於所有人，包括那些來美尋求庇護的人，我們必須直說，紐約市不能獨自承擔照顧庇護客的重任；如果不承認這一點，只會導致系統崩潰，我們需要其他政府機構了解真相，承擔他們的責任。」

根據法務局向紐約市法庭系統副行政法官卡普蘭(Deborah Kaplan)提交的申請，市府希望在實際承擔安置任務的市遊民 服務局缺乏資源與能力去設立充分數量的庇護所、人手、安保的情況下，暫停行使「庇護權」規定；「目前從南部邊境如潮水般湧入紐約市的庇護客代表的是全國性的危機，也具有國際問題的面向；然而，這一全國危機帶來的挑戰和財務重擔幾乎全部壓給了紐約市。」

紐約市1984年就設定「庇護權」規定，市府有義務為任何無家可歸而尋求庇護的人提供住所；法務局表示，「紐約市庇護資源面臨的是前所未有的庇護需求，這是挑戰是從未設想和預見過的。」

數據顯示，自去年春季以來，紐約市已經接收了超過7萬3000名庇護客，目前仍有超過4萬4000名庇護客安置在全市150個臨時庇護所和酒店內；目前，全市遊民所共有9萬3000人，有超過8萬1000人是住在市社會分服務局運營的遊民所內，其中一半為庇護客。

市府此前也曾考慮各種手段安置庇護客，包括動用市政建築，甚至公校體育館，但後者遭到社區強烈反對而作罷；市府預算估計，新財年紐約市安置庇護客的成本將達到43億至45億元，然而，目前聯邦政府僅撥款不到4000萬元用來應對危機。

法務局表示，「這是不幸的事實，紐約市在安置庇護客方面已經力所不能及，這也將讓市府難以履行維護關鍵基礎設施和服務、為所有市民謀福祉的財政責任。」

不過，這一行動受到移民、遊民維權組織和民主黨左派的抨擊；法律援助協會(Legal Aid Society)和遊民聯盟(Coalition for the Homeless)表示，過去40年來，庇護權一直為無數尋求庇護和關鍵服務務的市民提供生命線，「市民不希望看到包括庇護客在內的任何人流落街頭，我們強烈反對市府尋求動搖這一基本保護權的任何動議。」

市主計長蘭德(Brad Lander)也表示，市府這一行動損害了紐約市社會安全網路的基礎，市府應該向法庭請求，將「庇護權」條款適用於全州所有城市；市議長歐德思(Adrienne Adams)和副議長阿亞拉(Diana Ayala)表示，此舉會讓更多需要幫助的人露宿街頭、公園、地鐵，而市議會預計將通過提案，加速幫助遊民所住客入住永久住房，減輕遊民所壓力。