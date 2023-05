2023年亞太裔商業峰會 商務部與全美亞裔商會三度合作

峰會包括多場座談和展覽,探討「晶片法案」、商家投資、網路安全等議題。(記者張筠 / 攝影)

「2023年亞太裔商業峰會」(AANHPI Business Summit)17日在商務部 (Department of Commerce)17日舉行,除慶祝亞太裔傳統月,商務部少數族裔發展局(MBDA)也與全美亞裔 總商會(National ACE)簽署合作備忘錄(MOU),擴大亞太裔商家的發展機會,幫助小商家破除語言、資金等方面的障礙,也幫助創業者在數位時代提升競爭力,善用人工智慧技術,提升網路安全。

全美亞裔總商會會長董繼玲說,這是全美亞裔總商會第三次與商務部MBDA合作,每年都會在亞太裔傳統月邀請亞太裔商家齊聚一堂,重點在於幫助小商家了解並善用聯邦政府的各類項目,包括疫後補助、員工薪資和租金補貼、稅務減免等,有效將這些項目轉化成讓商家獲益的資源,今年也是新冠疫情 後首次舉辦實體峰會,吸引400多名企業家和小商家業主參與。

董繼玲說,本次峰會特別邀請到三位副部長級別的人物,包括國土安全部首任亞裔副部長田凱(John Tien)、財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)、商務部副部長葛瑞夫斯(Don Graves),規模大、等級高,此外國務院、白宮亞太裔辦公室等多名官員也與會致詞。

本次商業峰會除了慶祝亞太裔傳統月,肯定亞太裔商家的貢獻及成就,也邀請到民選官員、政要、創業人士,在多場座談中探討「晶片法案」(Chips and Science Act,CHIPS Act)、人工智慧技術與勞動力發展、企業在不斷數位化的環境中如何轉型、投資與拓展市場的方法等。

商務部MBDA副局長凱文斯(Donald R. Cravins Jr.)說,亞太裔商家是推動美國經濟發展的重要力量,但他們長期面臨語言和資本障礙,過去三年的疫情和衍生的仇恨、歧視問題,更給亞太裔社區帶來連連重創,今年的峰會除了讓少數族裔的聲音被聽見,更為鞏固公共和私營部門之間的合作,政府除了提供資金補助,也推出各類語言服務,並有技術方面的支持,幫助小商家適應日新月異的數位環境。

董繼玲說,峰會也設立展區,為商家業主與政府機構提供對話平台,「尤其當前商業環境和各領域基礎設施不斷進步,亞太裔商家需要了解最新動態,並加強資本預備(capital readiness)」,促進商家們在投資、電商轉型與發展(e-commerce)、網路安全等領域的交流,讓亞太裔社群更有凝聚力。

她鼓勵亞太裔小商家要「保持樂觀(be positive)、積極參與(be engaged)、團結合作(be united)、自信做自己(be yourself)」,此外也要努力發聲,「如果我們沒有坐在桌上(發言),我們就是在菜單上(任人宰割)」(If we are not at the table, we are in the menu)。