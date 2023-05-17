我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好避免違約 道指漲408點

電腦設「中國政府」文件夾 華男竊國安機密被捕

2023年亞太裔商業峰會 商務部與全美亞裔商會三度合作

記者張筠／華盛頓即時報導
峰會包括多場座談和展覽，探討「晶片法案」、商家投資、網路安全等議題。（記者張筠 / 攝影）
峰會包括多場座談和展覽，探討「晶片法案」、商家投資、網路安全等議題。（記者張筠 / 攝影）

「2023年亞太裔商業峰會」(AANHPI Business Summit)17日在商務部(Department of Commerce)17日舉行，除慶祝亞太裔傳統月，商務部少數族裔發展局(MBDA)也與全美亞裔總商會(National ACE)簽署合作備忘錄(MOU)，擴大亞太裔商家的發展機會，幫助小商家破除語言、資金等方面的障礙，也幫助創業者在數位時代提升競爭力，善用人工智慧技術，提升網路安全。

全美亞裔總商會會長董繼玲說，這是全美亞裔總商會第三次與商務部MBDA合作，每年都會在亞太裔傳統月邀請亞太裔商家齊聚一堂，重點在於幫助小商家了解並善用聯邦政府的各類項目，包括疫後補助、員工薪資和租金補貼、稅務減免等，有效將這些項目轉化成讓商家獲益的資源，今年也是新冠疫情後首次舉辦實體峰會，吸引400多名企業家和小商家業主參與。

董繼玲說，本次峰會特別邀請到三位副部長級別的人物，包括國土安全部首任亞裔副部長田凱(John Tien)、財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)、商務部副部長葛瑞夫斯(Don Graves)，規模大、等級高，此外國務院、白宮亞太裔辦公室等多名官員也與會致詞。

本次商業峰會除了慶祝亞太裔傳統月，肯定亞太裔商家的貢獻及成就，也邀請到民選官員、政要、創業人士，在多場座談中探討「晶片法案」(Chips and Science Act，CHIPS Act)、人工智慧技術與勞動力發展、企業在不斷數位化的環境中如何轉型、投資與拓展市場的方法等。

商務部MBDA副局長凱文斯(Donald R. Cravins Jr.)說，亞太裔商家是推動美國經濟發展的重要力量，但他們長期面臨語言和資本障礙，過去三年的疫情和衍生的仇恨、歧視問題，更給亞太裔社區帶來連連重創，今年的峰會除了讓少數族裔的聲音被聽見，更為鞏固公共和私營部門之間的合作，政府除了提供資金補助，也推出各類語言服務，並有技術方面的支持，幫助小商家適應日新月異的數位環境。

董繼玲說，峰會也設立展區，為商家業主與政府機構提供對話平台，「尤其當前商業環境和各領域基礎設施不斷進步，亞太裔商家需要了解最新動態，並加強資本預備(capital readiness)」，促進商家們在投資、電商轉型與發展(e-commerce)、網路安全等領域的交流，讓亞太裔社群更有凝聚力。

她鼓勵亞太裔小商家要「保持樂觀(be positive)、積極參與(be engaged)、團結合作(be united)、自信做自己(be yourself)」，此外也要努力發聲，「如果我們沒有坐在桌上(發言)，我們就是在菜單上(任人宰割)」(If we are not at the table, we are in the menu)。

董繼玲說，全美亞裔總商會去年舉辦20場圓桌會議，今年將延續，跟進了解各商家業主們在申請政府資源時遇的困難；今年該商會已舉辦25場線上論壇，未來還規劃近50場，為商家們擴大市場，提升競爭力。

2023年亞太裔商業峰會17日在商務部舉行。（記者張筠 / 攝影）
2023年亞太裔商業峰會17日在商務部舉行。（記者張筠 / 攝影）
商務部MBDA與全美亞裔總商會簽署合作備忘錄。左為凱文斯，右為董繼玲。（記者張筠...
商務部MBDA與全美亞裔總商會簽署合作備忘錄。左為凱文斯，右為董繼玲。（記者張筠 / 攝影）

亞裔 商務部 疫情

上一則

8大道華社捅人案致3傷 警緝1非裔男

延伸閱讀

拜登將赴日出席G7峰會 稱遲早會和習近平會面

拜登將赴日出席G7峰會 稱遲早會和習近平會面
行程告吹 拜登G7峰會後立刻回國處理債限 亞太國家：又來了？

行程告吹 拜登G7峰會後立刻回國處理債限 亞太國家：又來了？
拜登協商債限打亂行程 QUAD峰會從雪梨改日本舉行

拜登協商債限打亂行程 QUAD峰會從雪梨改日本舉行
北卡華企協會商業峰會 專家開講

北卡華企協會商業峰會 專家開講
美媒：11月舊金山APEC峰會 拜習有望單獨會面

美媒：11月舊金山APEC峰會 拜習有望單獨會面

熱門新聞

前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45
研究表明，紐約市地鐵系統的污染程度達到令人擔憂的程度。(美聯社)

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

2023-05-14 07:47
21世紀百貨曼哈頓下城旗艦店今日重開。(本報檔案照)

21世紀百貨回來了 曼哈頓下城旗艦店重開

2023-05-16 11:35

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水
國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選