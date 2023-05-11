移民危機前夕 紐約市長簽行政令放寬庇護客安置條件

面對庇護客湧入的壓力，紐約市長亞當斯簽命令放寬安置條件。(許振輝／攝影)

為應對第42號令(Title 42)11日到期後即將面臨的難民潮危機，市長亞當斯 在到期前夕簽署了一項行政命令，暫停三項城市法律的執行，以削減部分安置待遇為手段，爭取為紐約超負荷運行的庇護 系統減輕一些壓力。

暫停執行的三條規定屬於紐約市 「庇護權法」(Right-to-shelter law)之下的條款，包括要求在限定時間內為有孩子的無家可歸家庭提供庇護床位，以及禁止將有兒童家庭安置在集中庇護所、以避免兒童遭遇其他單身者性侵，並保護庇護家庭免遭驅逐。「庇護權法」通過於1981年，要求紐約市必須為無家可歸者提供必要的安置與庇護設施，是紐約市人權保護史上的一個里程碑，但近年來也給財政帶來了不小的壓力。為了遵守這條法律，紐約市不得不在現有庇護所系統爆滿的情況下高價包租酒店房間用以安置新移入的庇護客。

市長令簽署後立即生效，有效期五天，但可以繼續延長。市長發言人萊維(Fabien Levy)表示，這不是一個輕率的決定，市府還將繼續像以前一樣盡一切努力幫助庇護客盡快安置。「由於我們的努力，過去一年內沒有一個尋求庇護的家庭被迫睡在大街上。」

市長的命令引發了關切。市議會移民委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)警告讓兒童進入集中庇護所可能引發嚴重後果，「上次當家庭被集中在一起安置的時候，就發生過兒童性侵和虐待的事。」她在推特上寫道。法律援助協會(Legal Aid Society)律師戈特費恩(Josh Goldfein)表示，亞當斯暫停的保護兒童法，在州法中也有要求，如果允許帶孩子的家庭入住集中庇護所，將可能違反州法。

不過事實上，由於場地實在捉襟見肘，市府在先前的安置時已經有過將兒童安排進曼哈頓舊警察學院集中宿舍區的紀錄。戈特費恩表示，法律團隊已經做好準備，以便在需要的時候對市長的行政令發起法庭挑戰。

為了滿足法律和人道的要求，紐約市已經絞盡腦汁為湧入超過6萬名庇護客尋找空間，同時喊話州府和聯邦要求其伸出援手。此前，市府曾計畫租下部分位於上州的酒店用於安置，但遭到了多方的反彈。市議員哈尼夫表示，紐約市外缺乏完備的「庇護權法」，可能使庇護客遭遇侵權。上州的郡縣首長也強硬反擊，洛克蘭郡(Rockland County)和奧蘭治郡(Orange County)的郡長先後宣布緊急狀態；紐約州的一名法官也發布臨時禁制令，禁止洛克蘭郡的一間酒店接收來自紐約市的庇護客。