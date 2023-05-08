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駕貨車在布碌崙肆意衝撞 蘇文遭檢指控犯有謀殺罪

記者胡聲橋／紐約即時報導
檢方指控布碌崙駕貨車撞死華裔的蘇文犯有謀殺罪。(美聯社)
檢方指控布碌崙駕貨車撞死華裔的蘇文犯有謀殺罪。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)8日宣布，涉嫌駕駛U-Haul貨車橫衝直撞，在貝瑞吉(Bay Ridge)、戴克高地(Dyker Heights)和日落公園撞倒十位平民，造成華裔葉宜捷死亡，兩名警察受傷的蘇文(Weng Sor)被指控犯有謀殺罪，企圖謀殺罪和襲擊罪。

原住內華達州拉斯維加斯，現年62歲的蘇文在布碌崙高等法院法官陳丹尼(Danny Chun)面前被提審，蘇文被指控犯有二級謀殺罪、一級和二級企圖謀殺罪、一級和二級襲擊罪以及一級企圖襲擊罪。法官下令關押被告，不得保釋，並於31日再上法庭。

蔣莎樂稱，根據調查，2月13日上午10時20分至11時05分，在多個地點，從日落公園第55街交第四大道處到貝瑞吉第72街交第三大道處，根據目擊者和監控錄像，被告駕駛一輛U-Haul卡車，撞倒了多名騎電單車者、一名騎單車者，並危及行人、駕車者和等待過街的人。

被告還被指控開車上人行道，撞上一名行人。據稱，被告還駕車沖向一名警察，這名警察被U-Haul貨車拖帶的電單車撞傷。

在警方的追捕下，被告從貝瑞吉駛上布碌崙-皇后區高速公路，最後在紅鉤區(Red Hook)被警方圍堵並逮捕。蘇文被逮捕後說，這是「審判日」，他想在審判日消滅敵人。

44歲的華裔單親父親葉宜捷帶著三個孩子。事件發生時，他正騎著電單車送外賣，在貝瑞吉公園大道(Ray Ridge Parkway)交五大道處被蘇文駕駛的U-Haul貨車撞倒，頭部受傷，不治身亡。

據調查，蘇文之前一直生活在拉斯維加斯。蘇文有精神病史，還有暴力犯罪的前科。案發後，法官下令關押蘇文，不得保釋，並對其進行精神鑑定。

檢方指控布碌崙駕貨車撞死華裔的蘇文犯有謀殺罪。(法院提供)
檢方指控布碌崙駕貨車撞死華裔的蘇文犯有謀殺罪。(法院提供)

警察 布碌崙 日落公園

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