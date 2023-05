紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

紐約郵報報導,為抗議無家可歸黑人 男子尼利(Jordan Neely)在紐約地鐵遭白人男子潘尼(Daniel Penny)鎖喉身亡,一群示威者6日晚6時15分左右跳入萊辛頓大道地鐵軌道逼停地鐵,警方與抗議者間還發生衝突,共有7人被捕。

Breaking: Protesters are now disrupting the subway in NYC for Jordan Neely