紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

抗議者與警方發生推擠。(新華社)

紐約郵報報導，為抗議無家可歸黑人 男子尼利(Jordan Neely)在紐約地鐵遭白人男子潘尼(Daniel Penny)鎖喉身亡，一群示威者6日晚6時15分左右跳入萊辛頓大道地鐵軌道逼停地鐵，警方與抗議者間還發生衝突，共有7人被捕。

Breaking: Protesters are now disrupting the subway in NYC for Jordan Neely pic.twitter.com/NSO5UjAs7x — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) May 6, 2023

據先前報導，30歲的尼利1日在地鐵上大聲威脅乘客，被24歲的海軍陸戰隊退役士兵潘尼以鎖喉方式制服。被壓住脖子的尼利陷入昏迷後，在醫院被宣布死亡，警方當天對潘尼進行問話後，決定先將其釋放。法醫3日認定尼利死於他殺。

地鐵站 的示威者呼籲將潘尼以謀殺定罪，他們成群跳入鐵軌，高呼「沒有正義，沒有和平」；此一危險舉動導致該地鐵站暫時停止運行。

幾分鐘後，警察 嘗試將示威者帶離鐵軌，但示威者持續抗爭，一些示威者開始阻止乘客下地鐵。一些示威者開始推警察，雙方發生推擠，在衝突中，紐約警察逮捕了七名示威者。其中有示威者向警方喊「我無法呼吸」，這是抗議2020年黑人男子弗洛伊德 被警察扼喉致死時的抗議口號。