易烊千璽下榻曼哈頓酒店 粉絲苦守兩天只為與偶像同框

易烊千璽下榻曼哈頓酒店準備蒂芙尼品牌活動。(易烊千璽工作室)

易烊千璽近日被粉絲拍到現身紐約曼哈頓 街頭，雖其行程未完全公開，但早有消息流出，作為美國知名珠寶品牌Tiffany & Co.的全球品牌代言人，他將參加本周舉行的相關宣傳活動和晚宴；粉絲苦等在易烊千璽下榻在卡內基音樂廳 (Carnegie Hall)附近的酒店，只為見偶像真身。

據悉，易烊千璽此次下榻的酒店是位於西57街是153號的紐約柏悅酒店 (Park Hyatt New York)，25日剛剛從北京 抵達紐約，便有粉絲守在門口希望與偶像同框；視頻中，他一襲黑衣，與微博名為胖虎的經紀人兼保鏢一起現身，在粉絲的簇擁下快步進入酒店，並未與旁人多做交流。

2022年易烊千璽晉升為Tiffany & Co.的全球品牌代言人，而這與此前的代言人頭銜則提高了不止一個檔次，而易烊千璽也是Tiffany & Co.在中國的首位全球品牌代言人。