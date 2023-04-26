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易烊千璽下榻曼哈頓酒店 粉絲苦守只為與偶像同框

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

易烊千璽下榻曼哈頓酒店 粉絲苦守兩天只為與偶像同框

記者張晨／紐約即時報導
易烊千璽下榻曼哈頓酒店準備蒂芙尼品牌活動。(易烊千璽工作室)
易烊千璽下榻曼哈頓酒店準備蒂芙尼品牌活動。(易烊千璽工作室)

易烊千璽近日被粉絲拍到現身紐約曼哈頓街頭，雖其行程未完全公開，但早有消息流出，作為美國知名珠寶品牌Tiffany & Co.的全球品牌代言人，他將參加本周舉行的相關宣傳活動和晚宴；粉絲苦等在易烊千璽下榻在卡內基音樂廳(Carnegie Hall)附近的酒店，只為見偶像真身。

據悉，易烊千璽此次下榻的酒店是位於西57街是153號的紐約柏悅酒店 (Park Hyatt New York)，25日剛剛從北京抵達紐約，便有粉絲守在門口希望與偶像同框；視頻中，他一襲黑衣，與微博名為胖虎的經紀人兼保鏢一起現身，在粉絲的簇擁下快步進入酒店，並未與旁人多做交流。

2022年易烊千璽晉升為Tiffany & Co.的全球品牌代言人，而這與此前的代言人頭銜則提高了不止一個檔次，而易烊千璽也是Tiffany & Co.在中國的首位全球品牌代言人。

26日早，在粉絲的簇擁下，易烊千璽再次離開酒店趕通告，預計他會在本周參加多場在曼哈頓舉辦的晚宴及品牌相關活動；一位不願透露姓名的粉絲表示，已經在酒店前守了兩天，疫情中易烊千璽沒有進行海外的工作，此次因品牌推廣來到紐約讓這裡的粉絲都歡欣雀躍，並會在接下來的幾天中繼續對偶像表示支持與尊重。

粉絲苦守兩天只為與偶像同框。(讀者提供)
粉絲苦守兩天只為與偶像同框。(讀者提供)

曼哈頓 北京 卡內基音樂廳

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