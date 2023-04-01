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特斯拉疑失控 紐約華女肋骨撞斷昏迷

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
一輛特斯拉疑似在啟動過程中失控，後座一名華女乘客被撞至昏迷、肋骨斷裂。(截自視頻)
一輛特斯拉疑似在啟動過程中失控，後座一名華女乘客被撞至昏迷、肋骨斷裂。(截自視頻)

皇后區近日發生一起車禍，一輛特斯拉(Tesla)電動汽車疑似在啟動過程中失控，飛速衝上馬路，導致一名後座的華人女性乘客撞至昏迷、肋骨斷裂，她的家人目前正在尋找相關律師，計畫提吿汽車公司。

(影音來源：讀者提供)

根據市警以及現場目擊者，上月20日下午6時許，在皇后區192街近46大道，一名華人男子駕駛一輛特斯拉，汽車突然失控後飛速衝上馬路，駕駛意識到出事後，就尋找目標減緩撞擊力道，最後撞進附近一戶人家磚牆。車雖損毀但幸未著火，救護人員趕到現場後從車外割開安全氣囊，將傷者送至醫院急救。

據了解，駕駛女兒在意外發生後昏迷，送至醫院搶救，在使用呼吸器、導尿及清除胸腔積血後，目前已脫離生命危險；不過根據醫生診斷，她有幾根肋骨斷裂，頸椎以及腰椎受傷，需進行手術，車輛已經報廢。

在北法拉盛居住的家人，正在尋找針對產品責任(Product Liability)提訴的律師。

特斯拉的安全問題一直受到關注。在今年2月，全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)曾下令特斯拉召回近36萬3000輛汽車回廠改進，表示其電動車全自駕系統(Full Self-Driving)在十字路口會出錯，不遵守車速限制，讓汽車超速、違法直闖，提高車禍的風險。

自2016年以來，當局已展開41起涉及特斯拉車輛且涉嫌使用Autopilot等高級駕駛輔助系統的特別事故調查，其中 2022年有八起相關調查。在這些與特斯拉相關的調查中，共有19起交通事故死亡報告。

特斯拉 汽車 車禍

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