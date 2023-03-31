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蔡英文離開紐約 兩派人馬集結飯店外「送行」

記者張晨/紐約即時報導
中華民國總統蔡英文過境紐約行程在31日接近尾聲，車隊離開飯店前往機場。(記者張晨/攝影)
中華民國總統蔡英文過境紐約行程在31日接近尾聲，車隊離開飯店前往機場。(記者張晨/攝影)

中華民國總統蔡英文過境美國東西岸，紐約行程在31日接近尾聲，酒店前來自台灣的支持群眾歡送隊，與來自中國的抗議陣營再次各據一方，大搖國旗及高舉標語吶喊；一邊發出「台灣中國，一邊一國，兩國兩治，相安無事。」的口號，一邊則高喊「台獨死路一條，祖國萬歲，中美友好萬歲。」

上午10時剛過，蔡英文在安保和市警安保便衣的護送下走出酒店，徑直走向支持隊伍，與民眾握手告別，未接受媒體拍照和採訪；告別完畢，便踏入專車離開了下榻酒店，前往機場繼續行程。

大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞在現場帶領民眾高喊「台灣，加油；總統，加油。」；他表示，台灣的民主是中國無可擬比的，希望有一天，對街的(抗議者)人也能將這樣的民主自由帶回中國，福澤百姓。

影片來源：世界新聞網

六旬台裔耆老林雅玲表示，她80年代來美居住在皇后區，不但參加了歡迎更不能缺席歡送，很高興作為在紐約的僑胞能與總統親自握手；她也會和盟友一道，一直支持台灣、支持總統在美國接下來的各種形成和重要會談。

中國的抗議陣營則由美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊、福建同鄉會共同主席陳恆以及閩籍社團僑領劉愛華、陳建榕等帶領；他們表示，「在美國的華人華僑不歡迎麻煩製造者竄訪。海峽兩岸一定要和平發展，一定要保持和平，台獨等於戰爭。」該陣營民眾都表示，美國來自中國的華人華僑大都把台灣同胞為親人，無論來自何處，大家都是中華兒女，彼此之間要相親相愛，互助合作。

來自大紐約區台灣人社團歡送蔡英文。(記者張晨/攝影)
來自大紐約區台灣人社團歡送蔡英文。(記者張晨/攝影)
中華民國總統蔡英文過境紐約行程在31日接近尾聲，車隊離開飯店前往機場。(記者張晨...
中華民國總統蔡英文過境紐約行程在31日接近尾聲，車隊離開飯店前往機場。(記者張晨/攝影)
來自中國的抗議陣營。(記者張晨/攝影)
來自中國的抗議陣營。(記者張晨/攝影)
蔡英文在機場搭機，準備前往下個行程。(市警安保小組提供)
蔡英文在機場搭機，準備前往下個行程。(市警安保小組提供)

華人 蔡英文 中華民國

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