紐約非裔辱亞裔警「演李小龍、矮子」 還PO網訕笑

一名亞裔市警近日在時報廣場執勤期間，遭種族歧視語言辱罵。(視頻截圖)

一則網路短視頻顯示，一名亞裔 市警近日在時報廣場執勤時，被一名攻擊性很強的非洲裔男子用種族歧視 語言辱罵。警方對事件暫無回應，但市警察 工會(Police Benevolent Association)主席林奇(Patrick Lynch)30日表示，這種環境是反警政客和異議人士造成，「他們還鼓勵種族仇視，鼓勵威脅和虐待警察，造成警察沒辦法在不犧牲職業生涯的情況下做出任何回應。」

Asian NYPD officer racially harassed pic.twitter.com/wpvJAY3sJr — Asian Dawn (@AsianDawn4) March 29, 2023

攻擊者於臉書短視頻平台Reels發布的視頻顯示，攻擊者用左手指著亞裔警員挑釁道，「滾回去，長得像李小龍的人，馬丁路德金恩日你在演李小龍，矮子(On King Day you're acting like Bruce Lee, shorty)；別耍我矮子，在這之前我會弄你。」亞裔警員則不停說「讓開」並用手推過去，攻擊者說，「你在推我嗎？別推，別推，別讓我打你屁股。」

目前市警總局未對此事件做出回應，也未透露攻擊者和受害警察的信息；根據攻擊者Instagram帳號，攻擊者名叫夏普(Ricahrd Sharp)，此前曾在明尼蘇達州和芝加哥短暫居住；市警總局另有消息說，受害警察當時正在時報廣場執行打擊商店行竊的任務。

根據攻擊者Instagram帳號，他名叫夏普(Ricahrd Sharp)。(取自Instagram)

自新冠疫情以來，紐約市針對亞裔的種族歧視攻擊暴增，亞裔市警也未能倖免；2021年，市警五分局華裔探員張立勇(Vincent Cheung)在一場「黑人的命也是命」示威遊行執勤期間，遭非洲裔男子用「吃貓吃狗，放不放醬油？」等針對亞裔的種族仇恨言論辱罵長達15分鐘；但經過一年多的上訴抗爭，此案遭法關駁回，稱非洲裔男子的行為是「受憲法保護的言論自由」。

林奇表示，「我們的薪水可沒高到要忍受這種惡毒的對待，越來越多警察已經意識到這一點，並離開紐約，到別處當警察。」