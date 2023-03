曾攻擊亞裔男 曼哈頓非裔女再因縱火殺人被捕 已抓35次

曼哈頓仇恨攻擊亞男,非裔女嫌重罪累累,再縱火殺人。 (警方提供)

曼哈頓中城23街地鐵站去年底發生一起仇恨犯罪案件,涉事非洲裔女子賴特(Tandika Wright)大罵一亞裔 男子「中國佬攜病毒」;而其近日又再次因縱火 殺人被捕,她此前已有過此類重罪前科,因謀殺、縱火等重罪被判入獄多次,逮捕紀錄有35次。

警方表示,賴特近日再次被捕,原因是其在2021年底皇后區 一棟政府樓縱火謀殺49歲的諾利(Lavina Nolley),據稱,賴特在公寓縱火前多次砍傷受害者。

警方起初認為諾利是自殺,但屍檢顯示,她在縱火前被人多次割傷,死因是吸入濃煙;消息人士稱,涉案雙方似乎都是吸毒者,這起謀殺案與毒品有關。

賴特在24日被捕,並於第二天在皇后區刑事法院以謀殺、過失殺人、襲擊和縱火罪名被傳訊,她被下令拘留,不得保釋;賴特不久前才因重罪騷擾在曼哈頓被捕,她在一輛南行的F線列車上接近了一名26歲的亞裔男子,隨後大罵「你是中國佬嗎?你們的人把病毒帶到這,殺死了我們的人。」(Hey, are you a c—k? You people brought the virus here. You people killed my people) 隨後還猛推了受害者。

賴特曾於2014年12月11日被捕,並被控二級謀殺,但州紀錄顯示,她最終被判一級過失殺人未遂,並在2015年至2019年期間服刑,期間她獲得假釋,此次被捕時她仍在保釋期間。

紀錄還顯示,2011年至2013年,賴特還因四級縱火罪被判入獄,她有35次被捕紀錄;賴特還在今年1月被指控毆打與她同居的男子,造成對方重傷,這起襲擊案仍在布碌崙(布魯克林)法院審理。