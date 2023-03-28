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曾攻擊亞裔男 曼哈頓非裔女再因縱火殺人被捕 已抓35次

記者張晨／紐約即時報導
曼哈頓仇恨攻擊亞男，非裔女嫌重罪累累，再縱火殺人。 (警方提供)
曼哈頓仇恨攻擊亞男，非裔女嫌重罪累累，再縱火殺人。 (警方提供)

曼哈頓中城23街地鐵站去年底發生一起仇恨犯罪案件，涉事非洲裔女子賴特(Tandika Wright)大罵一亞裔男子「中國佬攜病毒」；而其近日又再次因縱火殺人被捕，她此前已有過此類重罪前科，因謀殺、縱火等重罪被判入獄多次，逮捕紀錄有35次。

警方表示，賴特近日再次被捕，原因是其在2021年底皇后區一棟政府樓縱火謀殺49歲的諾利(Lavina Nolley)，據稱，賴特在公寓縱火前多次砍傷受害者。

警方起初認為諾利是自殺，但屍檢顯示，她在縱火前被人多次割傷，死因是吸入濃煙；消息人士稱，涉案雙方似乎都是吸毒者，這起謀殺案與毒品有關。

賴特在24日被捕，並於第二天在皇后區刑事法院以謀殺、過失殺人、襲擊和縱火罪名被傳訊，她被下令拘留，不得保釋；賴特不久前才因重罪騷擾在曼哈頓被捕，她在一輛南行的F線列車上接近了一名26歲的亞裔男子，隨後大罵「你是中國佬嗎？你們的人把病毒帶到這，殺死了我們的人。」(Hey, are you a c—k? You people brought the virus here. You people killed my people) 隨後還猛推了受害者。

賴特曾於2014年12月11日被捕，並被控二級謀殺，但州紀錄顯示，她最終被判一級過失殺人未遂，並在2015年至2019年期間服刑，期間她獲得假釋，此次被捕時她仍在保釋期間。

紀錄還顯示，2011年至2013年，賴特還因四級縱火罪被判入獄，她有35次被捕紀錄；賴特還在今年1月被指控毆打與她同居的男子，造成對方重傷，這起襲擊案仍在布碌崙(布魯克林)法院審理。

縱火 亞裔 皇后區

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