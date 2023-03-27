9成選民認為紐約州犯罪嚴重 超7成支持收緊保釋制度

超過九成民眾認為紐約州治安不良。（市長辦公室）

紐約州 新財年預算談判截止日期將至，最新民調 顯示，超過九成選民認為紐約州的犯罪問題已經比較嚴重，絕大多數紐約州選民支持州府收緊保釋制度以更好地打擊犯罪；但在是否對富豪階層加稅的問題上，選民支持州議會對富豪增稅的提議。

根據錫耶納學院(Siena College)27日公布的民調，全州有72%的選民支持提告法官對惡性犯罪嫌疑人的設保釋金自由度，其中民主黨選民中支持率達到76%，71%的獨立選民支持，69%的共和黨選民支持；從族裔上來看，有65%的非洲裔選民支持這一提案，比率為各族裔中最低。

同時，有高達92%的選民認為犯罪問題在紐約州「非常嚴重」或者「比較嚴重」，65%的人認為自己社區內的犯罪問題嚴重；錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)表示，九成以上民眾認為紐約州犯罪問題嚴重，這一情況已經持續一年以上，「而且，至少63%的選民認為其社區的犯罪問題非常嚴重，這一比率也持續一年以上；目前，有六成選民表示他們擔心成為犯罪受害者，與去年大致持平。」

州長霍楚 (Kathy Hochul)此前在州情咨文中提出的取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法庭的條款，對法官給出絕對清晰的規則，讓法官在給惡性犯罪嫌疑人設保時沒有顧慮，這項政策已納入州府預算案；本周五就是預算談判截止日，民意的變動或可給州長霍楚(Kathy Hochul)的預算談判帶來助力；根據民調，霍楚的支持率為43%，與不支持率相當，選民對她施政的認可度則為52%。

儘管選民在收緊保釋制度的問題上支持霍楚，但在對富豪徵稅的問題上，民意偏向州議會民主黨左派；民調顯示，76%的選民支持州議會提出的對年收入500萬以上富豪增稅的提案，只有19%的人反對；根據州議會的提案，年收入500萬元以上者的稅率擬從10.3%增至10.8%，年收入超過25萬者則從10.9%增至11.4%。

民調還顯示，58%的民眾支持州府提出的禁售帶味香菸的政策；而在對於是否花費稅金為無證移民提供健保以及是否應提高工資税的問題上，選民看法兩極，前者49%的選民反對、44%支持，後者則是43%打平；同時，有64%的選民反對霍楚增加州大市大學費的提案，只有30%贊成；多數選民也支持霍楚在各社區增加住房的提案。