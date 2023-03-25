紐約華埠大火 樓宇局：多半公寓未損 住戶有望下周搬回
曼哈頓華埠勿街(Mott St.)47號商住樓24日下午發生三級大火，造成兩名住戶、八名消防員共十人受到輕傷；至25日上午，案發地已被消防局釘上木板，市樓宇局以及業主在現場善後。聯成公所主席梁漢本表示，由於大部份公寓沒有損毀，大樓在恢復煤電之後即能申請檢查及讓住客搬回，如果一切順利，有望在下周末前完成此目標。
市消防局表示，當天下午2時30分左右接獲報案稱勿街47號一樓禮品店發生大火，首批消防員到場後，發現火勢猛烈且迅速向上層蔓延，由於起火位置為店門正前方，給救援增加難度，共140名消防員到場參與撲救，所幸迅速控制火勢，期間受到輕傷的兩位居民和八位消防員，均在現場得到救治。
聯成樓下原本有兩家禮品店，但不久前由華人經營的禮品店已經關閉，火源地店鋪老闆布延(Inamul Haque Bhuiyan)表示，他所有陳列商品和店後庫存均在大火中燒毀，「(火勢蔓延)非常快，非常快。不到一分鐘就已經失去了控制，我打了911報警，然後就馬上與顧客一起逃了出來。」而如今他和家人親戚一起經營剛滿一年的店鋪被毀，住處也只得先被臨時安置。
梁漢本則持續在現場善後，他表示，火苗從禮品店而起，其後迅速蔓延，除了禮品店被焚燬，更波及二、三、四樓的外牆及少部份臨街公寓，而且救火期間公所禮堂及一些商戶也被水浸泡；起火原因仍在調查之中，不幸中之大幸是火災中沒有住客受傷，21戶在傍晚前均獲准入屋取回個人物品及已獲安置住處。
市樓宇局指出，由於大部份公寓沒有損毀，大樓在恢復煤電之後即能申請檢查及讓住客搬回，如果一切順利，有望在下周末前完成此目標；市小商業服務局也派員到場發放信息，為受影響商戶提供援助。
紅十字會表示，他們正在向七戶家庭提供緊急住房。
目前現場市消防局的工作人員仍在現場清理並嘗試確定起火點和原因，而由於居民樓入口與臨近餐廳後廚相連，地下酒吧等也被木板所釘，本周末以及下周都難免影響經營。
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