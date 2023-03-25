紐約華埠大火 樓宇局：多半公寓未損 住戶有望下周搬回

曼哈頓華埠勿街禮品店大火後被釘木板，多半公寓未損，住戶有望下周搬回。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 勿街(Mott St.)47號商住樓24日下午發生三級大火，造成兩名住戶、八名消防員共十人受到輕傷；至25日上午，案發地已被消防局釘上木板，市樓宇局以及業主在現場善後。聯成公所主席梁漢本表示，由於大部份公寓沒有損毀，大樓在恢復煤電之後即能申請檢查及讓住客搬回，如果一切順利，有望在下周末前完成此目標。

市消防局表示，當天下午2時30分左右接獲報案稱勿街47號一樓禮品店發生大火，首批消防員到場後，發現火勢猛烈且迅速向上層蔓延，由於起火位置為店門正前方，給救援增加難度，共140名消防員到場參與撲救，所幸迅速控制火勢，期間受到輕傷的兩位居民和八位消防員，均在現場得到救治。

聯成樓下原本有兩家禮品店，但不久前由華人 經營的禮品店已經關閉，火源地店鋪老闆布延(Inamul Haque Bhuiyan)表示，他所有陳列商品和店後庫存均在大火中燒毀，「(火勢蔓延)非常快，非常快。不到一分鐘就已經失去了控制，我打了911報警，然後就馬上與顧客一起逃了出來。」而如今他和家人親戚一起經營剛滿一年的店鋪被毀，住處也只得先被臨時安置。

梁漢本則持續在現場善後，他表示，火苗從禮品店而起，其後迅速蔓延，除了禮品店被焚燬，更波及二、三、四樓的外牆及少部份臨街公寓，而且救火期間公所禮堂及一些商戶也被水浸泡；起火原因仍在調查之中，不幸中之大幸是火災中沒有住客受傷，21戶在傍晚前均獲准入屋取回個人物品及已獲安置住處。

市樓宇局指出，由於大部份公寓沒有損毀，大樓在恢復煤電之後即能申請檢查及讓住客搬回，如果一切順利，有望在下周末前完成此目標；市小商業服務局也派員到場發放信息，為受影響商戶提供援助。

紅十字會表示，他們正在向七戶家庭提供緊急住房。