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霍楚：紐約市致傷槍案降 但總體犯罪指數升

記者和釗宇╱紐約即時報導
全州範圍內謀殺案數量下降11%。（州長辦公室提供）
全州範圍內謀殺案數量下降11%。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日公布最新犯罪數據顯示，紐約市致傷槍案數量比2021年下降17%，全州範圍內謀殺案數量下降11%，謀殺死亡人數比2021年減少94人，但總體犯罪指數仍然上漲21%，治安形勢依然嚴峻；她表示，已在新財年預算中規畫4億9190萬元用於預防槍枝暴力和犯罪、減少累犯，改革刑事司法制度，並重申計畫收緊保釋制度，取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法庭的條款。

根據州府數據，全州20個報告槍枝暴力犯罪數據的社區中，中槍人數比去年減少55人，其中紐約市減少44人；不過，全州總體犯罪指數增長21%，其中包括謀殺、槍擊案、搶劫、重傷害等暴力犯罪指數增長10%，盜竊、重竊、盜車等財產犯罪指數增長24%。

同時，關鍵執法數據仍未回到2019年的水平，當時紐約州犯罪數據已經連續七年下降；數據顯示，2022年輕罪和重罪逮捕數量有所上升，但仍然低於2017年至2019年的三年；此外，法庭系統去年的結案數量也低於2017年至2019年。

因此霍楚新財年預算案的公共安全投入比去年增加1億1000萬元，其中8410萬元用於青少年就業項目、7000萬元撥給社區應對槍案後續、3640萬元用於「清除枪枝暴力」项目(Gun Involved Violence Elimination)、3110萬元用於預防青少年犯罪等。

霍楚重申在州情咨文中提出的取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法庭的條款，目前的保釋制度禁止法官在審判前對大部分輕罪和非暴力重罪設保釋金，霍楚提出，對於那些可以設保釋金的案子，她希望去掉要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法庭的條款，因為這一條款對不少法官造成混亂，廢除這一條款後法官設保的自由度將增加。

霍楚表示，「紐約人應當享有安全與正義並重的刑事司法系統，保護民眾安全是我的首要任務，因此我在預算中創紀錄地增加公共安全投資，用於那些已被證明有效的措施；我們正朝著正確的方向加班加點在全州範圍內打擊犯罪，在確保每個人的安全之前不會停歇。」

州長霍楚22日公布最新犯罪數據顯示，紐約市致傷槍案數量比2021年下降17%，但...
州長霍楚22日公布最新犯罪數據顯示，紐約市致傷槍案數量比2021年下降17%，但全州總體犯罪指數仍然上漲21%。（州長辦公室提供）
數據顯示，全州總體犯罪指數仍然上漲21%。（州長辦公室提供）
數據顯示，全州總體犯罪指數仍然上漲21%。（州長辦公室提供）
數據顯示，紐約市致傷槍案數量比2021年下降17%。（州長辦公室提供）
數據顯示，紐約市致傷槍案數量比2021年下降17%。（州長辦公室提供）

霍楚 指數 預算

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