針對亞裔取締？數百攤販示威 要求廢除法拉盛擺攤禁令

法拉盛攤販何芳表示，政府應該把攤販集中起來規範化，告訴攤販怎麼做，而不是一味打壓。（記者和釗宇 / 攝影）

法拉盛 強力執行禁止擺攤的法規讓不少攤販生計無著，維權團體「街頭路邊攤計畫」(Street Vendor Project)16日組織數百名各族裔攤販前往市政廳遊行 示威，數十名華人攤販參加；示威者們高喊高喊口號並填寫請願書，呼籲市議員黃敏儀停止要求針對亞裔攤販的針對性執法，確保所有攤販都有機會獲得執照和經營許可。

市議員黃敏儀日前與社區代表呼籲整治緬街愈發嚴重的無證擺攤現象，督促市府及警方強力執行緬街禁止擺攤的法規；但此舉遭遇爭議不小，原訂15日開始嚴打也因針對攤販的教育及宣導工作增加一周而押後。

15日在黃敏儀辦公室前示威後，「街頭路邊攤計畫」16日再次組織各族裔攤販到市政廳門前遊行示威，示威民眾以西語裔和華裔為主，遊行擾市政廳公園一周，示威者高喊「我們要生活」、「我們要擺攤」的口號，表示擺攤只是弱勢及低收入移民自立與維生的手段，呼籲擺攤合法化，取消強力執法，增加攤販執照，並廢除在法拉盛市區的擺攤禁令。

前來示威的法拉盛攤販何芳表示，自己在法拉盛羅斯福大道經營服飾等小商品攤位快三年，期間多次經歷強力執法，「通常都是不定時的突擊檢查，他們會把我們的東西拿走，驅趕我們。」

她說，現在有議員要打壓法拉盛地攤，「但其實從疫情 開始就是我們這些法拉盛攤主敢於走上街頭，冒著感染的風險，帶動了法拉盛的地攤經濟和市場、文化；對於法拉盛來講，我們攤主的功績是不可磨滅的，而且我們都是自謀職業，解決了一部分法拉盛的就業，給群眾帶來了方便、實惠和更多選擇；我們都是自發的，政府應該把我們集中起來規範化，告訴我們怎麼做，而不是一味打壓。」

攤主林淑秋則表示，自己疫情前在酒店做工，但酒店因為疫情關門，自己生計無著才出來擺攤，每個月只能賺2000多元，但每天工作十多個小時；「擺攤很辛苦，但我們為了家裡的開支堅持下來了，我們每天擔心警察嚴打，也害怕小偷盜竊，有時候也會遭到路人辱罵，像過街老鼠一樣；但我們覺得憑自己的力氣賺錢，並不低人一等，所以才能堅持；現在工作都不好找，我們只能選擇擺攤，走上街頭要一個公平的待遇。」

市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、元在熙(Julie Won)、桑切斯(Pierina Sanchez)、哈尼夫(Shahana Hanif)、市公益維護人威廉姆斯等到場支持；阿維萊斯表示，街頭攤販是紐約市的一部分，「如果沒有他們，紐約市就和現在不同；經濟發展已經將他們落下，街頭攤販是那些仍然盡力融入經濟發展的小商業者，他們已經被殘破的移民系統和地方強力執法傷害，我們民代和其他利益相關方應幫助他們找到解決辦法。」