新研究：紐約新保釋法寬鬆 五成重罪犯再次被捕

紐約新保釋法寬鬆，五成重罪犯再次被捕。(記者張晨/攝影)

在紐約市 約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)司法數據合作組織，近日新公布的研究顯示，自備受爭議的保釋改革措施生效以來，紐約犯有重罪的嫌犯更有可能再次被捕，且人數達近五成；但輕重罪都囊括的數據顯示，反而再犯率有所下降。

數據顯示，在2020年1月1日改革實施後至2022年底的兩年中，因重罪指控被捕的人中有47%再次被捕，比改革前的44.6%有所上升；因暴力重罪指控而再次被捕的重罪犯數量也比之前的14%增加了3.3個百分點至17.3%；因重罪而被控持有槍枝的人數也上升了3.6%，此前的比例為2.8%。

研究人員詳查了改革後的1萬5000多起刑事案件，並將其與2019年的類似案件進行了比較——當把重罪和輕罪逮捕都考慮在內時，研究顯示，保釋改革後的再犯率有所下降，在兩年之中，所有案件被告人的再次被捕率從改革前的50%下降到了43.8%。

這項研究的合著者、研究員羅帕克(Rene Ropac)說，「取消大多數輕罪和非暴力重罪的保釋可以減少累犯。但我們沒有發現暴力重罪逮捕和持槍罪犯被再次逮捕的數據有所減少。」

該研究的另一位作者倫佩爾(Michael Rempel)說，報告不是為了回應政治爭議，只是對統計數據的科學分析——研究的結論和對高累犯的討論並不一定是矛盾的。「我們並沒有關注總體的再次被捕率，而是總體而言，這類人是警察 局的常客。」

其他調查結果還包括，無論是在保釋改革期間還是之前，有犯罪前科或未決案件的被告極有可能再次被捕——自從保釋改革成為法律以來，61.7%有犯罪歷史的被告再次被捕，相比之下，26.1%的人未有過犯罪記錄；在改革之前，62.5%的職業罪犯再次被捕，相比之下，沒有犯罪記錄的人只有37.7%。

對於有未決案件的嫌疑人來說也是如此——68.8%的人在改革後因新罪名被捕，而沒有案底的嫌犯則為39.4%；而改革前，這兩個數字分別為62.8%和47.7%。