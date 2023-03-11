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曼哈頓華埠工地坍塌1死3傷 業主是華社活躍人士

記者張晨／紐約即時報導
曼哈頓華埠工地坍塌1死3傷，業主是華社活躍人士。(本報檔案照)
曼哈頓華埠工地坍塌1死3傷，業主是華社活躍人士。(本報檔案照)

曼哈頓華埠拉菲逸街(Lafayette St.)126號近日發生建築工地倒塌事故，四人送醫，其中一人不治；據悉該樓業主為華埠活躍人士張國強，其經營的大興地產公司地址也在同一棟樓；樓宇局(DOB)表示，該工地曾有多項安全違規及勒令停工紀錄，市長亞當斯((Eric Adams))也在現場視察後表示，市府將全面調查。

塌方事故發生在7日下午，市消防局總監霍金斯(John Hodgens)表示，主因為一棟拆除中的三層建築後牆倒塌，周圍四名建築工人，一人被掩埋，兩人摔倒在倒塌廢墟上，另一人被波及受傷；消防員迅速找到被埋傷員，徒手和使用簡易工具清除瓦礫救出，但後送醫搶救無效去世。

代理樓宇局局長維倫奇科(Kazimir Vilenchik)則稱，該工地今年2月6日有五起安全違規，包含地面承重過載，有50公噸木材被放在工地一樓，及開始拆除前沒有清除危險材料和裝置、未按照拆除計畫施工等。

根據資料，樓宇局在2月7日發出部分停工令，三天後因承包商糾正五項違規而撤回，樓宇局現場檢查後認為可安全復工；跟進報告指，此次事故並非基於上月的違規，目前針對上述五項違規的聽證會定於4月13日舉行。

針對此建築的三層全面拆除許可在2021年12月發出，核發拆除許可後，該工地被查出七次違規施工和收到六起投訴；而張國強則藉由「並非光彩之事」拒絕置評，其經營的大興地產公司地址為拉菲逸街128號，於倒塌樓宇屬同一地。

華埠 亞當斯 復工

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