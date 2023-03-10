騙徒冒充分局局長 布碌崙華女被詐近5萬 資料全洩

班森賀華婦接獲自稱是警局局長的電話，匯4萬9000元給對方後，才發現遭詐騙。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前再發生一起金錢詐騙 案，一名華婦接到自稱是紐約市 警的電話號碼，讓她洗脫犯罪罪名為由，獲得她的個人資料並騙取接近5萬元的金額；據了解，嫌犯使用的手機 號碼可追溯至市警局，目前市警總局已介入調查。

一名報住在O大道交西8街的42歲華裔婦女報警稱，2月28日早上10時左右，一名男子假扮成市警73分局的局長瓦斯圭茲(Mark Vasquez)，打電話給她，說是通過分局內的通訊錄取得她的聯繫方式；經查證，瓦斯圭茲確實是該分局局長。

歹徒在通話裡指出，華婦不幸成為了身分盜竊的受害者，她的信息因而流傳出去，被人用來涉及洗錢、毒品走私等犯罪。為洗脫嫌疑，華婦必須按照男子的指示完成幾項流程，他首先在通訊軟體Whatsapp上傳送數張表格讓對方填寫，包括社安號(SSN)、駕駛證、護照等信息，之後再要求她電匯兩筆錢。

驚慌之中，受害者全盤照做，填寫表格後從大通銀行(Chase Bank)轉出3萬5000元，再從道明銀行(TD Bank)轉發1萬4000元給對方，共損失4萬9000元，期間男子曾試圖用一個可接通至布朗士30分局的電話號碼聯繫受害者。

受害者在匯錢後才意識到上當，於本月2日到轄管當地的62分局報案，也試圖向個別銀行交涉，將手中的證據交給工作人員調查。

據悉，嫌犯使用的手機號碼均可追溯至紐約市警局，目前市警總局內部事務調查科(IAB)已介入調查，至今尚未逮捕任何嫌犯；警方呼籲，知情者或是遭遇類似詐騙的民眾，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。