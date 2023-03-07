槍殺焚屍紐約下東城華女 案發近1年兇手布朗士落網

桑德斯因涉嫌槍殺焚屍案被警方逮捕。(市警提供)

23歲的華裔女子黃妮可(Nikki Huang，音譯)和其22歲的男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)去年5月被發現死於布朗士 僻靜處一輛被燒毀的車內，驗屍後認定二人遭槍殺焚屍，警方調查發現，命案涉及曼哈頓 下城黑幫鬥爭；去年7月，警方已確認兇手身分，但元兇直至本月7日才在布朗士落網，離案發已近一年。

兩名嫌犯分別為30歲的桑德斯 (Jahmel Sanders)和34歲的桑提亞哥(Steven Santiago)，除兩人作案前的照片，另有警方的檔案照；7日桑德斯在布朗士一處遊民所被逮捕，被控罪名包括謀殺、過失殺人、搶劫、重竊、綁架、縱火、非法使用槍枝和非法持有武器，另一兇嫌桑提亞哥仍在逃。

兩人涉嫌去年5月16日凌晨，發生在布朗士的海岸路(Shore Road)的凶殺案；當天警方在該處發現一輛被大火吞噬的汽車；22歲的帕瑞拉和23歲的黃妮可被燒成焦屍。法醫表示，帕瑞拉胸部和頭部中槍，黃妮可頭部和頸部中槍；警方依彈道證據，確定兩人遭槍殺焚屍。

黃妮可的死涉及曼哈頓下城黑幫爭鬥，她先是遭下山幫(Down the Hill)成員搶走昂貴的路易威登錢包，但並沒有報警，而是向在上山幫(Up the Hill)的朋友抱怨此事，引起兩個幫派一連串的暴力報復。