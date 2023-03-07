我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／紐約華埠再爆持槍劫賓士車 警：專盯華人

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

紐約公布2022十大消費者投訴名單

記者張晨／紐約即時報導
州檢察長公布2022十大消費者投訴名單：零售業溢價、偽劣商品，房東房客糾紛居首。(記者張晨/攝影)
州檢察長公布2022十大消費者投訴名單：零售業溢價、偽劣商品，房東房客糾紛居首。(記者張晨/攝影)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)7日公布2022年十大消費者投訴名單，其中零售業溢價、偽劣產品等居首，房東房客糾紛緊隨其後；檢察長辦公室也就此為民眾提出建議，並宣導相關法規及投訴途徑，保證在糾紛發生時能保證自身權益。

十個被投訴最多的類別從高到低為零售業、房東房客、銀行信貸及抵押貸款、基礎服務、汽車業、互聯網、公共事業、家庭維修、旅遊出行及汽油價格。

報告顯示，零售業中對哄抬價格、網上購物、劣質商品、客戶服務失準、寵物店等投訴最多，全年共收到5240封投訴；房東房客糾紛則著重在押金退還、逼遷以及騷擾租客正常生活等，共3104。

詹樂霞表示，網上要警惕騙子建立的虛假網站，只用信用卡支付而非網銀或Venmo轉帳，如果價格看起來過於低廉，那就要格外警惕；對於個別商品，如嬰兒配方奶粉和兒童藥品哄抬價格的現象，建議民眾立刻向辦公室舉報。

對於紐約最常見的房東房客糾紛，詹樂霞指出，房東必須在租客搬走後14天內退還押金，如果房東意圖扣押賠償金，則必須提供詳細說明損失情況和費用的收據。

但如果房東14天內未給出任何上述說明的情況下，就必須退還全部押金，如果房東拒付，房客可能有權獲得最高兩倍的保證金；租客可在小額索賠法庭起訴房東，或者向辦公室投訴。

房東 零售業 租客

上一則

搭訕後動手動腳 15歲少女曼哈頓7號線列車遭猥褻

下一則

獨／紐約華埠東百老匯再爆持槍劫賓士車 警：專盯華人

延伸閱讀

罵「醜陋亞裔」朝母子扔水瓶 紐約2嫌落網被控仇恨犯罪

罵「醜陋亞裔」朝母子扔水瓶 紐約2嫌落網被控仇恨犯罪
報稅詐騙花樣多 州檢察長提醒破解之道

報稅詐騙花樣多 州檢察長提醒破解之道
新州想退出紐約港委員會紐約州反對 鬧上聯邦最高法院

新州想退出紐約港委員會紐約州反對 鬧上聯邦最高法院
紐約百人精英協會首聚紐約名流精英 共築美好繁榮社區

紐約百人精英協會首聚紐約名流精英 共築美好繁榮社區
紐約聯準銀行宣告 全球供應鏈已恢復正常

紐約聯準銀行宣告 全球供應鏈已恢復正常

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華埠東百老匯頻發持槍劫車，華人奧迪Q7車主遭暴力拖出車外。(記者張晨/攝影)

獨╱紐約華埠東百老匯 頻發持槍劫車 華人車主痛失奧迪Q7

2023-02-28 14:44
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)

紐約單親媽煮家常味 滿足離家留學生

2023-03-05 18:55

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動