紐約公布2022十大消費者投訴名單

州檢察長公布2022十大消費者投訴名單：零售業溢價、偽劣商品，房東房客糾紛居首。(記者張晨/攝影)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)7日公布2022年十大消費者投訴名單，其中零售業 溢價、偽劣產品等居首，房東 房客糾紛緊隨其後；檢察長辦公室也就此為民眾提出建議，並宣導相關法規及投訴途徑，保證在糾紛發生時能保證自身權益。

十個被投訴最多的類別從高到低為零售業、房東房客、銀行信貸及抵押貸款、基礎服務、汽車業、互聯網、公共事業、家庭維修、旅遊出行及汽油價格。

報告顯示，零售業中對哄抬價格、網上購物、劣質商品、客戶服務失準、寵物店等投訴最多，全年共收到5240封投訴；房東房客糾紛則著重在押金退還、逼遷以及騷擾租客 正常生活等，共3104。

詹樂霞表示，網上要警惕騙子建立的虛假網站，只用信用卡支付而非網銀或Venmo轉帳，如果價格看起來過於低廉，那就要格外警惕；對於個別商品，如嬰兒配方奶粉和兒童藥品哄抬價格的現象，建議民眾立刻向辦公室舉報。

對於紐約最常見的房東房客糾紛，詹樂霞指出，房東必須在租客搬走後14天內退還押金，如果房東意圖扣押賠償金，則必須提供詳細說明損失情況和費用的收據。

但如果房東14天內未給出任何上述說明的情況下，就必須退還全部押金，如果房東拒付，房客可能有權獲得最高兩倍的保證金；租客可在小額索賠法庭起訴房東，或者向辦公室投訴。