牆裂縫 防火梯快掉了…月付3500元住危樓 紐約華人憤怒

(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠 勿街(Mott St.)111號一棟六層商住樓宇3月1日下午發生部分牆體墜落事故，案發地居民在當晚已被安置臨時酒店；2日事發路段雖開放，但市樓宇局已把案發地附近人行道圍住，張貼全面清空令，臨近多家商鋪關門營業，受影響均為華人 業主。

住在該樓的居民布萊恩特(Rachel Bryant)是首先報告事故的人，她當日無意望向窗外，發現窗體架構和外墻體中間出現了一道「巨大的縫隙」；她回憶說，「我當時還下意識的反應了幾秒，幾乎不敢相信自己的眼睛。外墻體墻磚連同防火梯搖搖欲墜，好像下一秒就要一起砸向馬路。」

因事發緊急，布萊恩特選擇直接打電話至消防局，而消防局接警後又將情況反映給了樓宇局；案發後，十多間公寓的住戶被告知，他們必須打包離開至少兩到三天。

知情者表示，樓宇局已對該建築發出了全面空置令，紅十字會已經向九間公寓中的15人提供援助，其他人則與家人或朋友住在一起；所幸并未有人員受傷。

記者2日在現場看到，樓宇局的工作人員還在現場作業，并把建築下街道用木板圍住；「博士眼鏡」、「莎莎美容減肥中心」以及「金鐟珠寶」都落下捲簾門，暫停營業。

一位不願透露姓名的華人租客表示，自己與男友合租在其中一間公寓中，原本二人在家上班，尚未知曉發生了什麼便被緊急趕出家門，這使他們非常憤怒；「該棟樓的租金 平均在3500元左右，最近還在有人看房租房，卻不想大樓維護工作如此草率。」

但所幸二人已經轉移至親戚家居住，「但這也給住在大樓裡所有人都帶來了很大的不便。」她說；樓宇局監察員表示，他們很高興能及時趕到，如果外牆真的倒塌在人行道上，那後果不堪設想。