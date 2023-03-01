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紐約法拉盛槍匪出沒 警緝劫賓士車3嫌

記者鄭怡嫣／紐約即時報導

本報此前獨家報導，三名劫匪近日持槍搶劫，劫走一名亞裔男子的賓士(Mercedes-Benz，或譯奔馳)汽車，市警28日晚公布嫌犯作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

(市警局提供)

根據市警局，19日(周日)凌晨5時35分，一名40歲亞裔男子坐在他的2020年款白色賓士轎車內，當時，他的車停在法拉盛三福大道(Sanford Ave.)132-03號前，並未熄火，三名與他素不相識的男子駕著一輛白色汽車，將車停在受害人的汽車之後。

隨後，其中二人下車，接近受害人的座車並展示槍支威脅，迫使他下車後，坐上他的車向未知方向逃逸，未下車的另一名嫌犯，則駕駛原先的白色汽車跟在被搶車輛後方。受害人的手機及信用卡均在車內。作案過程中未有人受傷。

警方表示，三位男嫌據信年齡在20多歲，他們所駕駛的白色汽車，車頂、輪輞、乘客一側的油箱蓋則為黑色。

警方此前指，包括法拉盛的109轄區，搶劫案仍在飆升，其中偷車案及青少年嫌犯受到矚目。在上月14日及15日，警方也分別在法拉盛破獲另兩起持槍搶劫案，嫌犯的年齡在19歲至21歲之間。

警方於28日晚發布三嫌作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)

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