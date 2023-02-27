直通曼哈頓東區 長島鐵路全線路開進麥迪遜大中央車站

「華盛頓港線」經過法拉盛，是華人使用率最高的一條長島鐵路路線。(記者許君達／攝影)

長島鐵路 (LIRR)的麥迪遜大中央(Grand Central Madison)車站在經過了一個月的試運營後，於27日全面啟用。長島鐵路各線皆有列車引入該站，每小時最多能到發24個班次，同方向列車最小間隔3分鐘。該站的啟用大大方便了皇后區部分區域和長島各市鎮與曼哈頓 東區的交通，令一部分通勤族大為受益。不過，全新的運行圖令長島鐵路時刻表整體大調並造成列車運行方式和路線經由調整，也令一些地方的乘客反而更加不便，其中就包括華人聚集的法拉盛和東北皇后區。

麥迪遜大中央車站內的電子顯示屏動態呈現長島鐵路各條路線的站點與列車運行路由。(記者許君達／攝影)

麥迪遜大中央車站 站廳位於現有大中央車站的下方偏西北側，從42街到48街都有出入口。長島鐵路共有8個站台，以兩組水平高度分別位居站廳層上下。站廳通道整體很寬敞，通過錯落的樓層擴大可供乘客通行和停留的空間；而分散佈局的諸多出入口也得以有效分流人潮，主廊道與站廳層之間有三個主出入口，各配備四部扶梯，站廳層則被分隔成兩部分，各自服務東西兩組站台，減少去往不同方向乘客的聚集。

麥迪遜大中央車站站廳層較為寬敞，且有著能將不同方向的乘客分流在不同空間的設計，因此不顯擁擠。(記者許君達／攝影)

MTA表示，新車站投入運營後，長島鐵路每日將新增271個班次，曼哈頓方向的列車交替進入賓州車站(Penn Station)和大中央車站。部分線路，比如華人使用率較高的「華盛頓港線」(Port Washington)，將採用全新的快慢車交替運行的模式，法拉盛緬街等沿途車站開往曼哈頓的班次間隔基本保持不變，但去往某一特定終點站的車次將會減少。而從長島經牙買加車站(Jamaica)前往布碌崙大西洋總站(Atlantic Terminal)的直通車次將取消，由專門往返於兩站之間的區間車服務沿途車站。

全線開啟首日下班高峰，長島鐵路麥迪遜大中央車站客流不小，但並不擁擠。(記者許君達／攝影)

乘客從長島鐵路任意車站前往賓州車站與麥迪遜大中央車站的用時相近，票價相同，持有月票的乘客可以在曼哈頓的兩個終點站之間任意選擇目的地。目前，麥迪遜大中央車站並非24小時運營，每日凌晨2時至5時30分之間關閉，乘客在此時間段內可前往賓州車站乘車。