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韓娛大佬被爆私吞5.8億美元 曾遭國際通緝

4華人紐約加州暗網販毒被抓 加密貨幣洗贓款720萬

記者張心／紐約即時報導
華人經營的販毒暗網市場被查獲。（市長辦公室提供）
華人經營的販毒暗網市場被查獲。（市長辦公室提供）

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)17日宣布查獲華人經營的販毒暗網市場，並對四名華裔經營者和一名美國郵局(United States Postal Service)員工同夥進行起訴；犯罪嫌疑人在三年內向全美銷售一萬包可卡因等毒品，並通過加密貨幣交易所洗錢720萬元贓款。

根據檢方起訴書，2019年1月至2022年8月，包括35歲的法拉盛居民吳楠(Nan Wu, 姓名皆為音譯)、30歲的加州居民唐鵬鵬(Peng Peng Tang)、38歲加州居民陳博文(Bowen Chen)、22歲法拉盛居民林子祥(Zixiang Lin)，四人成立共同經營毒品暗網供應商FireBunnyUSA，三年間向全美50個州及華府地區，運送超過一萬包可卡因、搖頭丸(MDMA)、K粉(Ketamine)等毒品，並通過加密貨幣交易所洗錢720萬元；與此同時，他們的同夥美國郵局員工蒙哥馬利(Montgomery)，借用職務之便向他們提供有關美國進口毒品的建議，並幫助檢查運送毒品的包裹狀態。

吳楠最初在紐約市皇后區法拉盛開展業務，在當地販毒超過一萬包，之後便擴張到曼哈頓，並在2022年4月，在唐鵬鵬的協助下，將販毒業務拓展到南加州厄浦蘭市(Upland)。

調查人員在2022年7月，對吳楠和唐鵬鵬位於法拉盛的公寓進行搜查，發現了一公斤K粉、1200多顆搖頭丸等大量毒品。吳楠和唐鵬鵬手機上也找到了大量販毒信息，客戶通過Wickr和Telegram加密信息進行購買，並用加密貨幣軟件Monero進行貨幣轉換。

檢方表示，FireBunnyUSA共計收到近800萬元加密貨幣收益，超過73.4萬元比特幣被兌換成美金，240萬元比特幣以人民幣形式進行洗錢。

目前，蒙哥馬利在17日上午的庭審中，因拒不認罪而被釋放；其餘四人未來將分別被提審。

調查人員在2022年7月，在吳楠和唐鵬鵬位於法拉盛的公寓發現了大量毒品。（曼哈頓...
調查人員在2022年7月，在吳楠和唐鵬鵬位於法拉盛的公寓發現了大量毒品。（曼哈頓地檢辦公室提供）

吳楠和唐鵬鵬在2022年4月將販毒業務拓展加州，出售搖頭丸等毒品。（曼哈頓地檢辦...
吳楠和唐鵬鵬在2022年4月將販毒業務拓展加州，出售搖頭丸等毒品。（曼哈頓地檢辦公室提供）

四華人共同經營毒品暗網供應商FireBunnyUSA。（曼哈頓地檢辦公室提供）
四華人共同經營毒品暗網供應商FireBunnyUSA。（曼哈頓地檢辦公室提供）

4華人共同經營毒品暗網供應商FireBunnyUSA。（曼哈頓地檢辦公室提供）
4華人共同經營毒品暗網供應商FireBunnyUSA。（曼哈頓地檢辦公室提供）

毒品 貨幣 法拉盛

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